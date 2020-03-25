Сложности нынешней призывной кампании: как их преодолевать • 41 • Аналитика

Что бы ни происходило в мире, в России совсем скоро начинается очередной призыв в армию. А значит, в очередной раз военкоматы будут искать в общей массе призывников здоровых ребят, которые необходимы для плановой ротации в ряде частей и подразделений армии и флота.



Это значит, что лечебные учреждения опять увидят уже достаточно надоевших «хроников», которых военкомы уже зачислили в ограниченно годные, но согласно приказу обязаны два раза в год проверять, не выздоровели ли они вдруг.







Это значит, что множество юношей призывного возраста опять будут докучать секретариатам вузов, чтобы получить справку об обучении, а значит, праве на отсрочку от воинской службы.



Рутинная работа военкоматов

С одной стороны, это обычная, рутинная работа военкоматов, а с другой стороны, жизнь постоянно подкидывает трудности, которые необходимо преодолевать. Демографическая яма, в которой находится страна, одна из таких трудностей. Но есть и «внезапные». В частности, коронавирус.



Большинство проблем, с которыми сталкиваются военкоматы во время призыва, известны и уже не вызывают острых дискуссий в обществе. Тем более что популярность воинской службы у молодых людей не снижается. Для многих сегодня это единственный способ получить перспективу дальнейшей жизни, вырваться из рутины и безнадеги. Многие идут в армию с мыслью о дальнейшей службе уже в качестве контрактника.



Очень часто возникают разговоры о различиях призывников СССР и России. Ветераны вспоминают какими бравыми призывниками были они. И сетуют на то, что нынешняя молодежь больше сидит за монитором компьютера, чем подтягивается на турнике. Молодежь же наоборот, рассказывает о новых возможностях техники и вооружения, которые освоить может только хорошо владеющий современными технологиями призывник.



Так есть ли отличие в качестве призывного материала советских времен и сегодня?

Естественно, есть. И отличия эти вызваны не столько нежеланием современной молодежи заниматься спортом. В целом, молодые люди сегодня не очень отличаются от отцов в их возрасте. Другое дело, что те, кто подлежит призыву, другие по ряду причин.



Совершенно неожиданно армия и ВУЗы стали противниками. На самом деле, это «совершенно неожиданно» всего лишь кокетство обеих сторон. Все было ожидаемо. Дело в том, что о демографической яме знали все. Но, всяк кулик свое болото хвалит. Военным было необходимо решать проблему комплектации частей, а руководителям ВУЗов проблему заполнения студенческих аудиторий.



Новая система приема в ВУЗы, по которой выпускник школы может выбрать учебное заведение и стать студентом практически сразу после экзаменов, обеспечила возможность получения отсрочки почти всем, кто этого хотел. ВУЗы в своем стремлении сохранить государственное финансирование, берут на бюджетные места практически всех желающих. Элементарное желание сохранить ВУЗ в условиях нехватки абитуриентов.



Вот отсюда и появляется мнение, что современная молодежь «похуже будет, чем их отцы». Как бы не старались военкомы, закон есть закон и нарушать его не позволено никому. Берем что есть.



Естественно, может возникнуть вопрос о том, самим-то призывникам это зачем? Зачем тем, кто плохо закончил школу и не смог поступить в ВУЗ армия? Ответ на поверхности. Сейчас достаточно сложно устроиться на работу без военного билета. А большинство родителей, в силу вполне понятных причин, не могут содержать взрослых детей на свою зарплату. Вот родители и пытаются отправить «ребенка» в армию.



Неожиданная проблема призыва

Если я сейчас напишу об уклонистах, которых хватает даже сегодня, понимающий читатель скептически ухмыльнется. Какая неожиданная неожиданность, простите за каламбур. Действительно, уклонисты были, есть и будут. Другое дело, что благодаря правильной пропаганде службы, реальным улучшениям условий службы и другим мерам, молодежь перестала бояться службы.



После разговора с одним из медиков, который участвует в работе призывной комиссии, я неожиданно для себя узнал другую проблему, которую сегодня решают военкоматы. Призывники на медицинской комиссии скрывают свои болезни! То есть, заведомо больные люди хотят идти служить. Такое, надо сказать, случалось и раньше. Но на фоне заявлений ультралиберальных представителей о якобы 100-процентном нежелании молодых людей идти в армию, это особо значимый нюанс.







Многие помнят широко распространяемую советской пропагандой мысль об армии, как структуре не только защищающей государство, но структуре «делающей из юношей мужчин». Любой разгильдяй, поле службы в армии становится почти идеальным строителем коммунизма. Даже сегодня «Максим Перепелица» или «Иван Бровкин» показывают чаще, чем современные фильмы об армии.



Вот и скрывают свои недуги призывники, скрывают болезни детей родители. Касается это любых болезней. И физических и психических. Но одно дело скрыть совсем небольшой недуг, другое - что-то серьёзное. Представляете что будет в части, если там будут находиться наркоманы, алкоголики, игроманы и прочие «маны». Причем об их существовании командиры узнают уже постфактум. А солдаты с хроническими болезнями сердца и других внутренних органов?



Что необходимо сделать сегодня

Проблему с качеством призывников решать необходимо уже сегодня. Разговоры о том, что современные призывники предпочитают вначале получить высшее образование, а потом отслужить в армии, нужно пресекать самым жестким способом. Один год службы - это не три или два раньше. Необходимо возвращать призыв для студентов.



Причем, аргументировать этот призыв можно теми же факторами, что и ВУЗы. Отслуживший в армии студент более взрослый, учиться будет осознанно, не ради того, чтобы пересидеть время, а ради получения специальности. Да и дальнейшая его судьба будет складываться лучше.



Инженер или другой специалист, который сразу после окончания ВУЗа призван в армию, вызывает гораздо меньше доверия, чем тот, который пришел на предприятие сразу после окончания академии или университета и продвигается по служебной лестнице, растет как специалист «на глазах» руководителей.



Да и офицеры, окончившие гражданские ВУЗы, но получившие офицерские звания после того, как год прослужили солдатами и сержантами перед обучением в ВУЗе, будут на порядок лучше подготовлены к воинской службе. Мы решим и эту проблему.



Далее. Для военкоматов необходимо организовать совершенно иную систему изучения призывников. Не ограничиваться дежурными характеристиками и справками, а отслеживать жизнь будущего солдата с момента приписки. Военкомы должны знать о будущем воине все. Начиная от состояния здоровья, привычек и наклонностей и заканчивая личной жизнью, отношениями с родственниками и соседями.



Мы много говорим о психологических службах. Думаю, и анкетирование призывников психологами не повредит. Хватит полагаться на опыт и чутье военкомов. Надо располагать научными данными и делать выбор именно на них.



Надо решать проблемы не постфактум, а действовать на опережение. Планировать решение будущих задач. Что бы ни происходило в мире, в России совсем скоро начинается очередной призыв в армию. А значит, в очередной раз военкоматы будут искать в общей массе призывников здоровых ребят, которые необходимы для плановой ротации в ряде частей и подразделений армии и флота.Это значит, что лечебные учреждения опять увидят уже достаточно надоевших «хроников», которых военкомы уже зачислили в ограниченно годные, но согласно приказу обязаны два раза в год проверять, не выздоровели ли они вдруг.Это значит, что множество юношей призывного возраста опять будут докучать секретариатам вузов, чтобы получить справку об обучении, а значит, праве на отсрочку от воинской службы.С одной стороны, это обычная, рутинная работа военкоматов, а с другой стороны, жизнь постоянно подкидывает трудности, которые необходимо преодолевать. Демографическая яма, в которой находится страна, одна из таких трудностей. Но есть и «внезапные». В частности, коронавирус.Большинство проблем, с которыми сталкиваются военкоматы во время призыва, известны и уже не вызывают острых дискуссий в обществе. Тем более что популярность воинской службы у молодых людей не снижается. Для многих сегодня это единственный способ получить перспективу дальнейшей жизни, вырваться из рутины и безнадеги. Многие идут в армию с мыслью о дальнейшей службе уже в качестве контрактника.Очень часто возникают разговоры о различиях призывников СССР и России. Ветераны вспоминают какими бравыми призывниками были они. И сетуют на то, что нынешняя молодежь больше сидит за монитором компьютера, чем подтягивается на турнике. Молодежь же наоборот, рассказывает о новых возможностях техники и вооружения, которые освоить может только хорошо владеющий современными технологиями призывник.Естественно, есть. И отличия эти вызваны не столько нежеланием современной молодежи заниматься спортом. В целом, молодые люди сегодня не очень отличаются от отцов в их возрасте. Другое дело, что те, кто подлежит призыву, другие по ряду причин.Совершенно неожиданно армия и ВУЗы стали противниками. На самом деле, это «совершенно неожиданно» всего лишь кокетство обеих сторон. Все было ожидаемо. Дело в том, что о демографической яме знали все. Но, всяк кулик свое болото хвалит. Военным было необходимо решать проблему комплектации частей, а руководителям ВУЗов проблему заполнения студенческих аудиторий.Новая система приема в ВУЗы, по которой выпускник школы может выбрать учебное заведение и стать студентом практически сразу после экзаменов, обеспечила возможность получения отсрочки почти всем, кто этого хотел. ВУЗы в своем стремлении сохранить государственное финансирование, берут на бюджетные места практически всех желающих. Элементарное желание сохранить ВУЗ в условиях нехватки абитуриентов.Вот отсюда и появляется мнение, что современная молодежь «похуже будет, чем их отцы». Как бы не старались военкомы, закон есть закон и нарушать его не позволено никому. Берем что есть.Естественно, может возникнуть вопрос о том, самим-то призывникам это зачем? Зачем тем, кто плохо закончил школу и не смог поступить в ВУЗ армия? Ответ на поверхности. Сейчас достаточно сложно устроиться на работу без военного билета. А большинство родителей, в силу вполне понятных причин, не могут содержать взрослых детей на свою зарплату. Вот родители и пытаются отправить «ребенка» в армию.Если я сейчас напишу об уклонистах, которых хватает даже сегодня, понимающий читатель скептически ухмыльнется. Какая неожиданная неожиданность, простите за каламбур. Действительно, уклонисты были, есть и будут. Другое дело, что благодаря правильной пропаганде службы, реальным улучшениям условий службы и другим мерам, молодежь перестала бояться службы.После разговора с одним из медиков, который участвует в работе призывной комиссии, я неожиданно для себя узнал другую проблему, которую сегодня решают военкоматы. Призывники на медицинской комиссии скрывают свои болезни! То есть, заведомо больные люди хотят идти служить. Такое, надо сказать, случалось и раньше. Но на фоне заявлений ультралиберальных представителей о якобы 100-процентном нежелании молодых людей идти в армию, это особо значимый нюанс.Многие помнят широко распространяемую советской пропагандой мысль об армии, как структуре не только защищающей государство, но структуре «делающей из юношей мужчин». Любой разгильдяй, поле службы в армии становится почти идеальным строителем коммунизма. Даже сегодня «Максим Перепелица» или «Иван Бровкин» показывают чаще, чем современные фильмы об армии.Вот и скрывают свои недуги призывники, скрывают болезни детей родители. Касается это любых болезней. И физических и психических. Но одно дело скрыть совсем небольшой недуг, другое - что-то серьёзное. Представляете что будет в части, если там будут находиться наркоманы, алкоголики, игроманы и прочие «маны». Причем об их существовании командиры узнают уже постфактум. А солдаты с хроническими болезнями сердца и других внутренних органов?Проблему с качеством призывников решать необходимо уже сегодня. Разговоры о том, что современные призывники предпочитают вначале получить высшее образование, а потом отслужить в армии, нужно пресекать самым жестким способом. Один год службы - это не три или два раньше. Необходимо возвращать призыв для студентов.Причем, аргументировать этот призыв можно теми же факторами, что и ВУЗы. Отслуживший в армии студент более взрослый, учиться будет осознанно, не ради того, чтобы пересидеть время, а ради получения специальности. Да и дальнейшая его судьба будет складываться лучше.Инженер или другой специалист, который сразу после окончания ВУЗа призван в армию, вызывает гораздо меньше доверия, чем тот, который пришел на предприятие сразу после окончания академии или университета и продвигается по служебной лестнице, растет как специалист «на глазах» руководителей.Да и офицеры, окончившие гражданские ВУЗы, но получившие офицерские звания после того, как год прослужили солдатами и сержантами перед обучением в ВУЗе, будут на порядок лучше подготовлены к воинской службе. Мы решим и эту проблему.Далее. Для военкоматов необходимо организовать совершенно иную систему изучения призывников. Не ограничиваться дежурными характеристиками и справками, а отслеживать жизнь будущего солдата с момента приписки. Военкомы должны знать о будущем воине все. Начиная от состояния здоровья, привычек и наклонностей и заканчивая личной жизнью, отношениями с родственниками и соседями.Мы много говорим о психологических службах. Думаю, и анкетирование призывников психологами не повредит. Хватит полагаться на опыт и чутье военкомов. Надо располагать научными данными и делать выбор именно на них.Надо решать проблемы не постфактум, а действовать на опережение. Планировать решение будущих задач. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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