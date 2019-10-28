Сложно любому, кто Россию "не протоптал ногами": Шойгу поделился впечатлениями о "Географическом диктанте"

Сергей Шойгу, который одновременно является и президентом Русского географического общества, отметил, что в этом году в вопросы заложили и познавательную часть, "учитывая увеличение аудитории".

"Шесть тысяч площадок, нам хочется, чтобы люди побольше узнали, поэтому в сами вопросы закладывается в том числе познавательная часть, которая уже при прочтении вопроса дает возможность узнать что-то о нашей стране", - рассказал министр.

По его словам, главное в акции - стремление не "завалить" участников, а напротив, заинтересовать их, вызвать желание изучать географию своей Родины.

Самым сложным Сергей Шойгу назвал задание, в котором было необходимо выстроить последовательность регионов России в направлении с юга на север. При этом министр отметил, что для того человека, который страну знает плохо и "не протоптал ее ногами", сложным покажется любой вопрос. Ведь за один день к такому диктанту подготовиться невозможно.

Напомним, в одной аудитории с Шойгу "Географический диктант" писал и музыкант Сергей Шнуров. После участия в акции в Московском университете он заявил, что пытался списать у министра обороны России.

Журналисты, как сообщают РИА Новости, пытались уточнить: шутит лидер группы "Ленинград" или говорит на полном серьезе. Однако тот от дальнейших комментариев отказался. Известно лишь, что в акции Шнуров принимает участие первый раз. Понравилось ему или нет, неясно.