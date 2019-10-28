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Сложно любому, кто Россию "не протоптал ногами": Шойгу поделился впечатлениями о "Географическом диктанте"

28 октября 2019, 11:09  •  23 • Политика
В России в воскресенье, 27 октября, проходила акция "Географический диктант", оценку которой дал глава Министерства обороны Сергей Шойгу. По его словам, вопросы в этом году стали интереснее, если сравнить с прошлыми акциями.
Сергей Шойгу, который одновременно является и президентом Русского географического общества, отметил, что в этом году в вопросы заложили и познавательную часть, "учитывая увеличение аудитории".
"Шесть тысяч площадок, нам хочется, чтобы люди побольше узнали, поэтому в сами вопросы закладывается в том числе познавательная часть, которая уже при прочтении вопроса дает возможность узнать что-то о нашей стране", - рассказал министр.
По его словам, главное в акции - стремление не "завалить" участников, а напротив, заинтересовать их, вызвать желание изучать географию своей Родины.
Самым сложным Сергей Шойгу назвал задание, в котором было необходимо выстроить последовательность регионов России в направлении с юга на север. При этом министр отметил, что для того человека, который страну знает плохо и "не протоптал ее ногами", сложным покажется любой вопрос. Ведь за один день к такому диктанту подготовиться невозможно.
Напомним, в одной аудитории с Шойгу "Географический диктант" писал и музыкант Сергей Шнуров. После участия в акции в Московском университете он заявил, что пытался списать у министра обороны России.
Журналисты, как сообщают РИА Новости, пытались уточнить: шутит лидер группы "Ленинград" или говорит на полном серьезе. Однако тот от дальнейших комментариев отказался. Известно лишь, что в акции Шнуров принимает участие первый раз. Понравилось ему или нет, неясно.

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