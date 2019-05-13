Сложите оружие: на Украине записали «послание мира» Донбассу и Крыму

Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами различных конфессий, после чего разместил на странице в фейсбуке видеоролик, в котором они обращаются с «посланием мира» к живущим в Крыму и Донбассе.

В видеообращении выступили глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий, глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук, лидер одной из неканонических церковных структур, раскольник Филарет Денисенко, а также раввины и муфтии. Все они высказались за «здоровый диалог», «переговоры ради решения конфликта» и поддержали воссоединение украинского народа.

«Я хочу, чтобы Господь как можно скорее привел нас к миру, справедливому миру», — сказал глава УПЦ Киевского патриархата Филарет (Денисенко). УПЦ КП была распущена в мае, после чего вошла в состав новой церковной структуры — Православной церкви Украины.

Митрополит Онуфрий призвал всех, от кого это зависит, прекратить разговаривать посредством «пушек, орудий, автоматов».

Священнослужитель выразил надежду на решение всех конфликтов за столом переговоров с помощью «человеческой мудрости».

Муфтий Духовного управления мусульман Украины Ахмед Тамим назвал все области Украины одной родиной. Муфтий духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов, в свою очередь, призвал жителей страны объединиться.

«Уважаемые украинцы, давайте объединимся, давайте оставим позади все ссоры. Мы — одна Украина, мы — один украинский народ», — обратился религиозный лидер к жителям Украины, Донбасса и Крыма.

В опубликованной версии видеоролика нет предстоятеля созданной в декабре прошлого года объединенной ПЦУ митрополита Епифания (Думенко). При этом «Лiга.Новости» сообщает, что он принимал участие в записи этого видео.

«Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы — одна страна!» — написал Зеленский в посте с роликом.

О том, что новоизбранный президент проводит переговоры с представителями религиозных конфессий, стало известно 2 мая. Как сообщало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Зеленского, он встретился с духовными лидерами украинских мусульман и призвал их установить диалог с жителями Крымского полуострова и Донбасса.

С избранным украинским лидером встретились уже упомянутые Ахмед Тамим, Саид Исмагилов и муфтий так называемого «Духовного управления мусульман Крыма» на Украине Айдер Рустемов, также участвовавший в съемке видео.

В ходе встречи Зеленский подчеркнул, что придерживается стратегии объединения страны не на словах, а на практике.

Он отметил, что для этого необходимо начать конструктивный и откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в частности, в Крыму и Донбассе.

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«Мы считаем, что это первый возможный шаг для возвращения их домой», — считает Зеленский. Участники встречи заявили, что готовы поддержать инициативы новоизбранного президента.

Между тем, крымских мусульман такая постановка вопроса нисколько не вдохновила. Как заявил РИА «Новости.Крым» заместитель муфтия полуострова Айдер Исмаилов, духовные лидеры украинских мусульман на протяжении пяти лет оскорбляли Духовное управление мусульман Крыма и жителей Республики, поэтому начинать диалог с мусульманами полуострова им стоит с извинений.

Кроме того, он обратил внимание, что предыдущая государственная власть Украины (пока действующая) «внедрила в среду крымских мусульман экстремистские религиозные течения и всячески претворяла в жизнь государственную программу по ассимиляции крымско-татарского народа».

Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Украинские власти не признают итогов референдума 2014 года, по итогам которого полуостров вошел в состав России, получив 96% поддержки этой идеи со стороны крымчан. Этот исход не принимал аппарат пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко и теперь не принимает команда новоизбранного украинского лидера. Как заявил в эфире «112 Украина» представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков,

есть «две красные линии», которые избранный глава государства никогда не переступит: Крым и Донбасс команда нового президента всегда будет считать украинскими.

«Мы не готовы дарить, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан», — подчеркнул Разумков.

При этом в России все обвинения в незаконном присоединении территорий категорически отвергают, а российский лидер Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Возвращение этих территорий в состав Украины является одной из главных позиций политической программы Зеленского. Его военный советник Иван Апаршин заявил изданию «Апостроф», что Киев может вернуть Донбасс в течение пять лет. При этом относительно по поводу присоединения Крыма у него не такие позитивные пророчества — он назвал это более отдаленной перспективой.