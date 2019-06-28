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Сложить оружие. После встречи с Путиным Трамп отказался бить по Ирану

28 июня 2019, 17:24  •  67 • Политика
После встречи с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп отказался бить по Ирану. Достигнута договоренность сложить оружие и решать конфликты только дипломатическим путем.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров на саммите G20 подтвердили готовность найти дипломатическое решение складывающейся ситуации вокруг Ирана. Итоги переговоров подвел министр иностранных дел России, который также присутствовал на встрече.
ФАН добавляет, по оценке Лаврова, встреча прошла в позитивном ключе. Теперь предстоит продолжить переговоры по ключевым вопросам. Сегодня, по всей видимости, лишь намечены варианты дискуссии.
"Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр вопросов от экономики до стратегической стабильности", - добавил министр.
Кроме того, российская сторона подтвердила желание продвигаться в реализации инициатив, озвученных ранее в Хельсинки.

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