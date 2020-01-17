Сложить головы на плахе: Война против изменений Конституции получила исторический урок

Автор:

Смолин Михаил

Президент продержал правительство Медведева на службе до самого последнего момента. До почти полного неприятия их деятельности. Непопулярные пенсионные реформы и либеральные экономические подходы истрепали в хлам образ ушедших в отставку премьера и министров экономического блока.

Действиями президента, тихим уводом правительства в небытие единый накат на власть либерально-социалистической оппозиции был смещён в никуда. На фоне громких реформ, предложенных президентом в своём послании Федеральному собранию, новая ситуация оппозицией не понята и не осознана.

Оппозиционеры всех мастей, напрягавшие последние пару лет все свои информационные и уличные возможности, чтобы свергнуть режим, оказалось, прикладывали свои усилия для достижения совершенно пустой цели. Правительство Медведева, его экономических блок, разобрано властью. Это как сдают форт, отработавший свою роль, свой тактический этап в общем сражении. Уход правительства нельзя воспринимать как победу оппозиции. Этот «форт» изначально не был ключевым в оборонной системе власти. Напротив, либерально-социалистическая оппозиция билась за него, как за ключевую точку власти.

Либералы объявили себя победителями и продолжили «бескомпромиссную» борьбу

Только настоящие, дистиллированные идиоты, ничего не понимающие в политике, могут заявлять вслед на оппоботами, что отставка правительства – «очередная победа». Как в припадке глупой радости заявил штаб Навального в Петербурге.

Сам же Навальный продекламировал свою старую мантру с заезженными до дыр обвинениями Путина в том, что он хочет «оставаться пожизненным единоличным лидером, захватив в собственность целую страну, присвоив себе и своим друзьям её богатства».

Навальный продекламировал свою старую мантру - обвинил Путина в том, что он хочет «оставаться пожизненным единоличным лидером». Фото: принтскрин страницы Навального в twitter.com

Навальному, как человеку недалёкому, прежде всего в нравственном смысле, свойственно мерить окружающий мир и людей, его населяющих, исходя из личных представлений о человеческой мотивации. То, что он сказал, это больше говорит про его, Навального, мечты. Это он бы захватил страну и её богатства со своими «классными» друзьями в собственность. Это его предел политических мечтаний, ради которых он и ведёт «бескомпромиссную» борьбу против всего «плохого» во имя его, Навального, будущего.

Другой оппозиционер, Валерий Соловей, в интервью «Фонтанке» по сложившейся у него традиции пообещал России, что прошедший год был последним «спокойным» годом, и намекнул на «нарастание протестов» в новом.

«Подготовка общества к массовому конфликту, – заявил Соловей, – идёт, и идёт довольно быстро. И для конфликта будут нужны даже не очень сильные действия, но те, которые могли бы составить угрозу обществу в целом. Думаю, что такие действия будут произведены».

Считающий себя «многомудрым аналитиком» Соловей уже больше десяти лет тщетно предрекает нашей стране в каждом наступающем году потрясения. Назначает новые даты революционных событий. К счастью для большинства граждан России, эти «предсказания» оказываются на практике лишь его личными «хотелками». А оппозиционные надежды на «общенациональный протест» против власти – политическими иллюзиями стареющего мечтателя.

Время проходит быстро, а «консолидированного недовольства» всё нет и нет. А во власть попасть хочется всё больше и больше.

Левые не приняли новый поворот власти

КПРФ, в свою очередь, не проголосовала за нового главу правительства. Внепарламентский «новый социалист» Платошкин назвал послание Путина набором «фиктивных изменений, которые в реальной жизни большинства людей ничего не меняют», а фигуру нового председателя правительства – «ужасной». Причём только потому, что тот был налоговиком.

Зюганов, комментируя выступление президента, присвоил себе «прозрение» Путина. Мотивируя тем, что именно он неоднократно встречался с президентом в декабре. Видимо, после этих встреч «наконец президент это понял». То есть наконец-то он понял гениальные идеи коммунистов и составил послание согласно его, Зюганова, рекомендациям.

Далее коммунистом было заявлено несколько совершенно абсурдных положений.

«Напоминаю, – многозначительно заметил глава КПРФ, – что из 27 миллионов погибших в годы войны было 20 миллионов русских. 25 миллионов Ельцин отрезал не существовавшими ранее границами. Если в 1990 году русских на территории Российской Федерации проживало 120 миллионов, то в следующем году при этой политике их будет меньше 100. Потеря 65 миллионов представителей государствообразующего народа – это крах нашей государственности и приговор для любой политики и тех, кто её проводит».

По его словам, в крахе нашей государственности оказались виноваты Сталин и Ельцин. Почему Зюганов потери при Сталине, во время Отечественной войны (20 млн), приплюсовал к русским, оказавшимся за пределами РФ при Ельцине (25 млн) и уменьшению русского населения уже в РФ (20 млн) – абсолютная загадка. Если эти людские потери являются «приговором для любой политики и тех, кто её проводит», то, выходит, Зюганов предъявил претензии не только Ельцину и современному руководству страны, но и Сталину, не уберёгшему 20 миллионов русских во время войны?!

Зюганов, комментируя выступление президента, присвоил себе «прозрение» Путина. Мотивируя тем, что именно он неоднократно встречался с президентом в декабре.Фото: duma.gov.ru

Ещё более странной была следующая мысль Зюганова. Главе коммунистов понравились в послании якобы ограничивающие власть президента новые возможности Госдумы по утверждению правительства. Меня удивила историческая параллель, проведённая Зюгановым в связи с этим. «Ещё царская власть была ограничена Анной Иоанновной, когда собрались думские дьяки», – сказал «вождь пролетариев» нашей страны.

Тут надо констатировать, что историческое образование и при советской власти было в абсолютно катастрофическом положении. Думские дьяки, о которых обмолвился лидер коммунистов, кончились с ликвидацией боярской думы при Петре I (правил в 1676–1725 гг.). Власть же Императрицы Анны Иоанновны (правила в 1730–1740 гг.) пытались ограничить вовсе не эти достойные люди, а так называемые «верховники», члены Верховного тайного совета. Это были аристократы-олигархи (четверо Долгоруковых и двое Голицыных). Они заставили Анну подписать «Кондиции», по которым Верховных тайный совет был выше самой Императрицы.

Власть Императрицы Анны Иоанновны (правила в 1730–1740 гг.) пытались ограничить вовсе не эти достойные люди, а так называемые «верховники», члены Верховного тайного совета. Фото: Viktor Gritsuk / Globallookpress

Что хорошего в том, чтобы власть правителя России ограничивали богатые и хитрые? Понятно, что любые политиканы хотели бы ограничить власть президента. При парламентской республике им значительно удобнее было бы проворачивать свои тёмные дела и пробовать захватить власть. Но простому человеку зачем нужна вся эта чехарда? Все эти перевороты и революции никому жизнь ещё никогда не улучшали.

Кстати, «затейка верховников» продержалась буквально несколько дней. Возмущённые олигархической узурпацией сотни гвардейцев подали челобитную новой Императрице, прося «безопасную правления государственного форму учредить». То есть восстановить Самодержавие в полном объёме. «Верховники» под давлением защитников престола трусливо отступили. А Анна Иоанновна принародно порвала олигархическую «конституцию», и народ второй раз присягнул ей, уже как неограниченной Императрице. Верховный тайный совет распустили, а самолюбивых «затейщиков» кого казнили, а кого сослали.

Это хороший исторический урок и для нашей либерально-социалистической оппозиции. Если мечты об узурпации власти перейдут в революционные действия, легко можно сложить свои глупые головы и на плахе.