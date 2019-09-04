Слово за Трампом: выведут ли США пять тысяч военных из Афганистана

Эксперты отмечают, что Соединённые Штаты больше не готовы тратить значительные средства на затяжную кампанию в Афганистане, однако не хотят признавать своё поражение. В связи с этим Вашингтон пытается найти приемлемый путь выхода из конфликта, в котором он участвует уже почти 18 лет. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что американская сторона готова за 135 дней вывести 5 тыс. военнослужащих с пяти баз в Афганистане. Эти объекты затем будут переданы Кабулу. Предварительная договорённость была достигнута в ходе переговоров между Вашингтоном и движением «Талибан»*. Однако окончательное решение остаётся за главой Белого дома Дональдом Трампом.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил о достижении принципиального соглашения с талибами*, согласно которому Вашингтон выразил готовность в течение 135 дней вывести с пяти баз в Афганистане 5 тыс. военнослужащих.

В интервью афганскому телеканалу TOLOnews Халилзад сообщил, что промежуточных договорённостей удалось достичь в ходе очередного раунда переговоров с движением «Талибан», который прошёл в Дохе.

Вместе с тем спецпредставитель подчеркнул, что окончательное решение остаётся за президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

По словам Халилзада, в рамках предварительных договорённостей с талибами на первом этапе речь будет идти о сокращении американского присутствия в провинциях Кабул и Парван, где находится авиабаза Баграм. Спецпредставитель США сообщил, что американская сторона арендовала пять баз у правительства Афганистана и намерена вернуть их Кабулу.

«Уровень насилия в районах, откуда США выведут войска, существенно сократится», — отметил Халилзад, добавив, что силовой вариант разрешения конфликта контрпродуктивен.

На днях спецпредставитель США заявил о завершении девятого раунда переговоров с представителями «Талибана».

«Мы завершили этот раунд переговоров с «Талибаном» в Дохе. Позднее сегодня я отправлюсь в Кабул для консультаций», — написал Халилзад в Twitter.

We’ve concluded this round of talks with the Taliban in #Doha. I’ll be traveling to #Kabul later today for consultations. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) 31 августа 2019 г.

Дипломат добавил, что стороны находятся на пороге подписания соглашения, которое «сократит насилие и позволит афганцам сесть за стол переговоров для обсуждения устойчивого мира и территориальной целостности Афганистана».

Комментируя эти заявления, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT отметил, что вопрос в данном случае заключается в том, каким образом вывод войск отразится на внутреннем соотношении сил в Афганистане и насколько талибы смогут контролировать территорию региона.

«США, выводя войска, расписываются в своей капитуляции. Но пока что она лишь частичная. Сейчас США предпочитают компромиссный вариант. Если они выведут все войска, то возврата в Афганистан, скорее всего, уже не будет, а частичный вывод позволит вернуть ситуацию под контроль Пентагона, если это потребуется», — считает эксперт.

В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк отметил, что сам факт столь длительного пребывания американских войск в Афганистане — серьёзное нарушение тех неписаных правил базирования армии за пределами США, которых придерживаются американцы на протяжении многих десятилетий.

«Американцы присутствуют там для того, чтобы оказывать военно-техническую помощь силам безопасности и моральную поддержку нынешнему афганскому правительству, которое фактически ведёт гражданскую войну против «Талибана». Вывод американских войск — это сильнейший удар по нынешним афганским властям, которые непонятно как его переживут, и свидетельство ослабления позиций США на Ближнем и Среднем Востоке», — рассказал собеседник RT.

Афганские талибы

Reuters

Мир Вашингтона и «Талибана»

Конечной целью диалога представители обеих сторон называют подписание мирного договора. При этом «Талибан» настаивает на последующем выводе американских войск с территории Афганистана. США, однако, посылают противоречивые сигналы.

Ранее президент Дональд Трамп заявлял о намерении вывести американский военный контингент из исламской республики. В конце июля о желании завершить вывод войск до 2020 года говорил и госсекретарь Майк Помпео. Однако тот же Халилзад в июне отмечал, что Вашингтон стремится к миру, а не к выводу войск.

В конце августа президент США заявил, что пока американский контингент будет, предположительно, сокращён до 8,6 тыс. военнослужащих.

«Мы сокращаем своё присутствие до 8,6 тыс. (военнослужащих. — RT), а затем определимся с тем, что произойдёт дальше», — заявил американский президент в интервью Fox News Radio.

На этом фоне представители «Талибана» и американской стороны сообщили, что переговоры между ними вошли в финальную стадию. В процессе подписания соглашения примет участие и Россия — об этом сообщил спецпред президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

По его словам, процесс переговоров между США и талибами ещё не завершён. Кабулов отметил, что американский спецпредставитель по Афганистану должен согласовать документ с талибами, после чего он поедет в Кабул для встречи с руководством Афганистана, а затем уже может быть назначена дата подписания соглашения.

«Мы ждём точных подтверждений. Всё, что я говорю, пока из разных источников информации, но американский спецпредставитель, как только завершит все согласования и определится, со мной свяжется. Мы так договорились», — сообщил Кабулов.

Солдаты армии США в Афганистане

Reuters

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Затяжная война

Военная кампания США и стран НАТО в Афганистане началась в декабре 2001 года и продолжается уже почти 18 лет. Её целью было уничтожение «Аль-Каиды»** — администрация Джорджа Буша — младшего возложила на лидера террористической группировки Усаму бен Ладена ответственность за организацию терактов 11 сентября 2001 года.

Своего пика операция достигла в начале 2010-х годов, когда в Афганистане находились более 150 тыс. иностранных военных. В 2014 году Барак Обама существенно сократил американское присутствие в стране — до 14 тыс. солдат и инструкторов армии США и НАТО.

Однако итог этой многолетней кампании для Вашингтона оказался неутешительным, отмечают эксперты. К 2019 году «Талибан» контролировал территорию, на которой проживает около 65% населения страны.

Сейчас в Афганистане находятся 14 тыс. американских военнослужащих. Это крупнейшее зарубежное присутствие войск Соединённых Штатов в мире. При этом ежегодные финансовые вливания Вашингтона в республику составляют примерно $45 млрд.

Американские инвестиции в Афганистан также неоднократно становились предметом скандалов внутри США. Например, в 2016 году генеральный инспектор по восстановлению Афганистана (SIGAR) сообщил, что реализуемые в стране программы в рамках USAID на сумму $2,3 млрд «в целом не увенчались успехом». Кроме того, инспекторы не знали, как конкретно агентство реализовывало средства.

В августе 2017 года генеральный инспекторат Агентства США по международному развитию (USAID) сообщил, что ведомство не отчиталось, на что было потрачено 90% средств, выделенных через Целевой фонд восстановления Афганистана. С марта 2012 по апрель 2016 года USAID выделило на программы в Афганистане $1,5 млрд.

Возвращаясь к вопросу возможного сокращения американского контингента в Афганистане, Владимир Брутер напомнил, что этот вывод войск вполне соответствует курсу президента Трампа.

«Вашингтон изначально хотел пойти на переговоры. Трамп говорил, что он выведет войска отовсюду. Пребывание американских войск в Афганистане не меняет ситуацию в стране к лучшему. Американцы в данном случае просто помогают своим марионеткам удержаться какое-то время на плаву, но за это приходится платить. США пытаются минимизировать эти затраты, понимая при этом, что не могут выиграть войну в Афганистане», — отметил эксперт.

В свою очередь, Владимир Батюк отметил, что Джордж Буш — младший рассчитывал на то, что с помощью вторжения в Афганистан удастся создать в стране устойчивый либерально-демократический режим и Кабул станет примером для других народов Ближнего и Среднего Востока.

«Однако вместо этого Афганистан стал крупнейшим в мире наркогосударством с затяжной гражданской войной. Администрация Трампа серьёзно сократила численность американских войск в Афганистане, но не пошла на полный вывод военных из этой страны. На данный момент там остались подразделения спецназа Вооружённых сил США, которые проводят некоторые операции. Думаю, президент США окончательно выведет свои войска из Афганистана — именно этого хотят талибы», — заключил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.