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Слово Лаврову. Россия готова хранить "ключ" безопасности, но в диалоге о мире места санкциям нет

15 января 2020, 12:39  •  41 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на международной конференции "Диалог Райсина". Собравшимся дипломат дал понять, что Россия готова участвовать во многих процессах, которые сегодня становятся "ключом" к общей безопасности. Но если мы ведём диалог о мире, то места санкциям в нём нет.
Выступая на международной конференции "Диалог Райсина", министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил ряд международных политических позиций, высказав позицию Москвы по каждому из них. Царьград коротко рассказывает о сказанном.

О системе коллективной безопасности

Актуальным вопрос сегодня становится для стран Персидского залива. Коллективная система безопасности необходима, в противном случае не удастся отразить глобальные угрозы.
Сергей Лавров напомнил собравшимся, что инициатива России по указанному вопросу остаётся в силе.

Ливийские переговоры в Москве - первый шаг

Странно слышать, что ливийские переговоры в Москве не привели к 100-процентному результату, раз соглашение не было подписано. Министр иностранных дел России подчеркнул, что встреча в столице России представителей конфликтующих сторон с самого начала не рассматривалась как конечная в вопросе урегулирования.
"Переговоры по Ливии в Москве никогда не рассматривались как окончательные в урегулировании, но они важны для продвижения мирного процесса" - если быть совсем точными, именно так звучало сказанное Сергеем Лавровым.
В деталях о ливийских переговорах Царьград рассказывает здесь. Надо сказать, экспертная оценка проведённой работы - самая позитивная. Ранее трудно было представить, что глава национальной армии Халиф Хафтар и глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж примут приглашение об участии в переговорах.

G20 против G7

Обе "семёрки" продолжают существовать как формат международного сотрудничества, однако стоит напомнить, что "Большая двадцатка" появилась после того, как стало ясно: "Семёрка" не может решать важные вопросы с прежней эффективностью.
G20 - глобальный формат, включающий и G7, и страны БРИКС, и другие государства. И в ситуации, когда развивающиеся страны мира теряют веру в прогресс реформирования Совета Безопасности ООН, именно "Двадцатка" становится важным форматом взаимодействия, напомнил министр.

В Совете Безопасности ООН не хватает стран

Индия, Бразилия и страны Африканского континента заслуживают участия в Совете Безопасности ООН, считает Сергей Лавров. В целом же стоит констатировать, что развивающиеся страны мира в Совбезе недопредставлены. И такая недопредставленность, по сути, главная проблема структуры. И эту позицию Россия озвучивала неоднократно.
"Мы убеждены в том, что целью реформирования ООН является обеспечение должного учёта интересов развивающихся стран в центральном руководящем органе [Организации] Объединённых Наций", - подчеркнул Сергей Лавров.

Благо мира - это не о санкциях

В качестве резюме приведём одно из главных высказываний Сергея Лавров о диалоге, посвящённом будущему нашего мира. Если мы говорим об общем благе, то не стоит начинать беседу с обсуждения санкций. В XXI веке вообще следовало бы избавиться от любых методов, отсылающих нас "к колониальным и неколониальным временам".
"Санкции не работают", - подчеркнул Сергей Лавров, поставив точку в этой части обсуждений.

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