Слово Лаврову. Россия готова хранить "ключ" безопасности, но в диалоге о мире места санкциям нет

Выступая на международной конференции "Диалог Райсина", министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил ряд международных политических позиций, высказав позицию Москвы по каждому из них. Царьград коротко рассказывает о сказанном.

О системе коллективной безопасности

Актуальным вопрос сегодня становится для стран Персидского залива. Коллективная система безопасности необходима, в противном случае не удастся отразить глобальные угрозы.

Сергей Лавров напомнил собравшимся, что инициатива России по указанному вопросу остаётся в силе.

Ливийские переговоры в Москве - первый шаг

Странно слышать, что ливийские переговоры в Москве не привели к 100-процентному результату, раз соглашение не было подписано. Министр иностранных дел России подчеркнул, что встреча в столице России представителей конфликтующих сторон с самого начала не рассматривалась как конечная в вопросе урегулирования.

"Переговоры по Ливии в Москве никогда не рассматривались как окончательные в урегулировании, но они важны для продвижения мирного процесса" - если быть совсем точными, именно так звучало сказанное Сергеем Лавровым.

В деталях о ливийских переговорах Царьград рассказывает здесь. Надо сказать, экспертная оценка проведённой работы - самая позитивная. Ранее трудно было представить, что глава национальной армии Халиф Хафтар и глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж примут приглашение об участии в переговорах.

G20 против G7

Обе "семёрки" продолжают существовать как формат международного сотрудничества, однако стоит напомнить, что "Большая двадцатка" появилась после того, как стало ясно: "Семёрка" не может решать важные вопросы с прежней эффективностью.

G20 - глобальный формат, включающий и G7, и страны БРИКС, и другие государства. И в ситуации, когда развивающиеся страны мира теряют веру в прогресс реформирования Совета Безопасности ООН, именно "Двадцатка" становится важным форматом взаимодействия, напомнил министр.

В Совете Безопасности ООН не хватает стран

Индия, Бразилия и страны Африканского континента заслуживают участия в Совете Безопасности ООН, считает Сергей Лавров. В целом же стоит констатировать, что развивающиеся страны мира в Совбезе недопредставлены. И такая недопредставленность, по сути, главная проблема структуры. И эту позицию Россия озвучивала неоднократно.

"Мы убеждены в том, что целью реформирования ООН является обеспечение должного учёта интересов развивающихся стран в центральном руководящем органе [Организации] Объединённых Наций", - подчеркнул Сергей Лавров.

Благо мира - это не о санкциях

В качестве резюме приведём одно из главных высказываний Сергея Лавров о диалоге, посвящённом будущему нашего мира. Если мы говорим об общем благе, то не стоит начинать беседу с обсуждения санкций. В XXI веке вообще следовало бы избавиться от любых методов, отсылающих нас "к колониальным и неколониальным временам".

"Санкции не работают", - подчеркнул Сергей Лавров, поставив точку в этой части обсуждений.