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Слово джентльмена ничего не стоит: доказано США

20 августа 2019, 19:24  •  19 • В мире
США блистательно подтвердили старую политическую истину: договоры англосаксы соблюдают лишь до тех пор, покуда это выгодно им. Ибо джентльмен хозяин своего слова: захотел – забрал обратно
Автор:
Покровский Александр
Политические аспекты проведённого только что американскими военными испытания крылатой ракеты наземного базирования блестяще отражены в предыдущем материале Царьграда на эту тему.
Общий смысл, если перевести на понятия, так сказать, общебытового плана, простой: джентльмены из Вашингтона давно задумали, давно разрабатывали, давно делали ракеты, выходящие за рамки, указанные в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). И как только в конце работ забрезжил положительный результат – джентльмены поступили как хозяева своего слова. Начали искать, а когда не нашли – стали выдумывать разные нарушения у России, которые никак не позволяют им, благородным, продолжать следовать ДРСМД.
При этом смысл обвинений, отговорок и оговорок менялся в зависимости от ситуации и убедительности контрразоблачений. В конце концов, «расчехлился» сам помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Д. Болтон. Фото: www.globallookpress.com
Он заявил, что именно действия Китая (оказывается, не нарушения со стороны России, как о том вещалось до того с пеной у рта) стали причиной для выхода Вашингтона из ДРСМД. Дескать, Пекин ничего не подписывал, а потому развернул «уже тысячи» ракет средней дальности.
Они были свободны в том, что делать. Это одна из причин, почему президент Трамп вышел из договора,
– буквально заявил Болтон, чем поставил в крайне неприличную позу всех тех, кто возлагал всевозможные вины на Россию. Впрочем, для джентльмена и неприличная поза понимается как горделивая…
Но если с политикой всё ясно – джентльмен обычно приходит ненадолго в разум, когда его в неприличную позу ставят где-нибудь в Афганистане, Арденнах или во Вьетнаме, – то какова ситуация с военным аспектом обозначившейся проблемы?
Испытание ракеты как военный аспект
По сообщению Министерства обороны США, с полигона на острове Сан-Николас на Тихоокеанском побережье США (штат Калифорния) 18 августа 2019 года был произведён испытательный запуск крылатой ракеты Tomahawk. Ракета была выпущена с наземного базирования – с подвижной пусковой установки.
То, что она «точно поразила цель» на дистанции более 500 км, уже не так важно. Во-первых, это ожидаемо – для чего ещё испытывать оружие, во-вторых, это опять политика. Потому что понятно, что мобильную установку наземного базирования американцы за две недели, прошедшие после выхода из ДРСМД, сварганить не могли. То есть к нарушению договора готовились давно и деятельно.
Но как давно?
Согласно сообщению одного из наиболее грамотных порталов по военной тематике bmpd, «представитель Министерства обороны США сообщил информационной группе «Jane's», что испытание было проведено ВМС США совместно с Управлением стратегического потенциала (Strategic Capabilities Office) Министерства обороны США», причём для сухопутных испытаний использовалась «корабельная универсальная вертикальная пусковая установка Mk41». Из неё и запущен был вариант Tomahawk корабельного исполнения.
Специалисты bmpd считают поэтому подвижную пусковую установку на деле «полуимпровизированно водружённым на полуприцеп элементом корабельной универсальной вертикальной пусковой установки Mk41».
И получается вроде бы почти невинная проделка американских джентльменов. Не в силах более терпеть, они решились показать, что тоже кое-что могут, а не только коварные русские и хитрые китайцы. Быстренько взяли универсальный контейнер, пришлёпали его саморезами к грузовичку и пустили с него обычную, где-то даже устаревшую ракетку. Морскую, что договором было всегда разрешено.
Tomahawk. Фото: Dmitrydesign / Shutterstock.com
Так ли?
А как насчёт «стакана» Mk41 для якобы установок противоракетной обороны в Румынии и Польше? Тех самых, что должны были перехватывать над территориями этих стран ужасные баллистические ракеты Ирана и – особенно! – Северной Кореи?
Так вот, в Румынии уже построены и в Польше заканчиваются строительством позиционные оборонительные районы противоракет Standard SM-3. В качестве пусковых установок для них используются «стаканы», полностью копирующие те самые корабельные пусковые комплексы Mk41. Которые, кстати, изначально и создавались как универсальные. А это, в свою очередь, означает, что из этих установок якобы для ПРО могут запускаться стратегические крылатые ракеты Tomahawk. Как они запускаются сегодня с кораблей.
Таким образом, на «грузовичок» на сей раз американские военные поставили, скорее всего, не поспешно снятую с какого-нибудь эсминца Mk41, а одну из уже давно клепаемых «для ПРО» сухопутных модификаций этих установок.
Для чего всё это?
Именно потому американцам понадобился выход из ДРСМД – чтобы «легализовать» эти установки, раз уж, как логически вытекает из хода испытаний, полноценной ракеты средней дальности у них так и нет. Да и стоит ли её лепить, когда в арсеналах уже имеются тысячи Tomahawk, которые надо только оснастить ядерными боевыми частями и расставить по земле вокруг потенциальных противников? Для чего это надо? Это же самоубийство!
Не так всё просто. Напомним, что пока, насколько это известно из открытых источников, в Вашингтоне никто не отказывался от стратегии так называемого «Неядерного быстрого глобального удара». Более того, фактически заброшенные стратегические межконтинентальные «Минитмены» – символы верности этой стратегии. Ибо аналитики Пентагона давно пришли к выводу, что у этих изделий шансов преодолеть российскую ПРО практически не имеется.
Согласно стратегии неядерного быстрого глобального удара ракетами средней дальности Tomahawk с их радиусом в 2,5 тысячи километров, а также ударными беспилотниками, крылатыми ракетами воздушного и морского базирования должны быть в ходе мгновенного массированного удара сразу тысячами носителей (против которых окажутся бессильными системы ПВО и ПРО, которые мгновенно исчерпают свой боезапас) уничтожены главные цели. В качестве таковых руководство Пентагона, Стратегическое командование ВС США и Объединённый комитет начальников штабов определили стационарные позиции межконтинентальных баллистических ракет, подвижные установки ракет с ядерными боевыми частями, ядерные объекты, объекты ПРО, прежде всего установки противоспутниковой обороны. Чтобы ничто не мешало прицеливанию при втором глобальном ударе. И, конечно, командные пункты, пункты связи и управления всем этим хозяйством.
Фото: www.globallookpress.com
В пользу Хиллари: почему Трамп обвиняет Google в манипуляции голосами избирателей
В ходе второго удара планируется уничтожение так называемых «систем, запрещающих доступ к театру военных действий» – то есть те же ПРО и ПВО, не выбитые в первом ударе. И уже в создавшихся благоприятных условиях последует уничтожение военного и политического руководства противника.
Авантюра? В США считают, что отнюдь нет. Если в ходе первого глобального и НЕядерного удара совершенно катастрофическим образом обрушить возможности и способности противника ответить массированным ядерным ударом, то риск ответного уничтожения становится далеко не гарантированным. Следовательно, в пользу США быстро и бесповоротно смещается то самое «равновесие страха», которое до сих удерживало Запад от нападения на Советский Союз и ныне – на Россию. Выбитые у противника возможности ответного удара – это автоматически победа США.
Но для ожидаемого эффекта неожиданного удара он должен быть действительно глобальным. В том числе захватывая и Китай, как это настойчиво проповедуют в Вашингтоне, иногда даже срываясь, как видим, на выбалтывание сокровенных планов. Однако возможностей флота и ВВС для этого недостаточно. Тем более что при приближении «часа Ч» русские явно выведут на ударные позиции всё, что у них есть для уничтожения надводных судов и подводных лодок. А есть, как показали разведочные провокации НАТО в Чёрном и Балтийском морях, достаточно, чтобы не слишком рассчитывать на ВМС. Да и пресловутые «Посейдоны» – кто знает, где они прячутся…
Про ВВС уже и разговора нет. Стратегическую авиацию американцы фактически забросили уже, подобно стратегическим ракетам. Потому что нет у неё шансов преодолеть эшелонированную русскую ПВО/ПРО. Вся ставка – на «невидимок» F-22 и F-35, которые имеют шанс донести почти до места и выпулить крылатые ракеты и планирующие бомбы.
F-22. Фото: www.globallookpress.com
Так что окружение России и Китая наземными мобильными установками крылатых ракет для первого глобального удара, использующих универсальные пусковые установки, для американцев логичная необходимость. И ковырять под неё реальность, чтобы исковерканная картина стала привычной, тоже. Потому и начало процесса выхода Америки из ДРСМД мы можем определить вполне точно. Тогда же, когда они вышли из ПРО.
Это звенья одной цепи – цепи действия для обеспечения себе одностороннего преимущества в уже начавшейся глобальной войне.

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