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Слово – не воробей: Украина может остаться без премьера

17 января 2020, 19:54  •  101 • Аналитика
© Фото : страница Алексея Гончарука в Facebook
На Украине большой скандал, и как всегда не вовремя. В отставку подал глава правительства Алексей Гончарук. Администрация президента уже получила надлежащий рапорт. В главном правительственном кресле 35-летний, называющий себя либералом господин Гончарук просидел всего ничего – четыре месяца. А до этого трудился замглавы президентского офиса. Во власть он, кстати, попал далеко не с черного хода, а вполне в духе времени, будучи участником Майдана, а затем советником различных властных ВИП-персон в правительстве Порошенко. Казалось бы, стремительная, если не сказать головокружительная карьера: живи да радуйся, строй "демократическую европейскую" страну. Но нет: язык подвел, сболтнул лишнего. А на такой должности делать этого, конечно, не следует. Тем более в такой ответственный для государства момент, когда молодой президент приступил к его большому переформатированию.
Откуда ни возьмись на свежесозданном YouTube-канале "Как обмануть президента" появилась запись с обсуждением экономического курса главы государства и текущего положения дел. И на ней – о, ужас! – человек с голосом Гончарука посмел назвать взгляды Владимира Зеленского на пути развития экономики "примитивными", а самого себя обозначить как "профана в экономике". Вот цитата, которую приводят СМИ: "пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос, у него будет пустое место там". В общем, лихо задвинул. Впрочем, скорее всего, лицо с голосом премьера просто сказало правду: ни больше, не меньше. Откуда у президента глубокие познания в столь тонкой и сложной материи? Другой вопрос, что критическое высказывание о собственной персоне четко свидетельствует о несоответствии занимаемой должности: премьер в экономике смыслить просто обязан. Однако предыдущий опыт работы в порошенковском кабмине для Гончарука, видимо, прошел даром. Юрист по образованию так и не постиг азы экономической теории и практики. Бесспорно, с политической и возрастной точек зрения господин Гончарук подходил Зеленскому чуть ли не идеально. Но этого для руководства правительством явно недостаточно. Да и невнимательность, несдержанность и небрежность в высказываниях в цифровую эпоху – не самая лучшая черта.
Сам он, конечно, пытается сделать хорошую мину при не самом лучшем, а возможно уже проигранном раунде. Мол, написал заявление "по собственному желанию", чтобы уничтожить все сомнения в уважении и доверии к Зеленскому, которого на всякий случай назвал образцом открытости и порядочности. А сами записи смонтированными. Теперь этим щекотливым вопросом займется СБУ, попытается выяснить источник утечки и установить, имел ли место монтаж. И вообще, чьи там голоса. Пикантности происходящему добавляет то, что к этой истории, как говорят злые языки, мог быть причастен эдакий "кощей бессмертный" украинской политики – олигарх Игорь Коломойский. Тот самый, который якобы "поставил" и Зеленского, но в последнее время был крайне недоволен слабым влиянием на правительство. Византия как она есть. Как бы то ни было, теперь далекоидущие, но крайне непопулярные в обществе либеральные планы Алексея Гончарука по всеобъемлющей приватизации и созданию рынка сельхозземель с большой долей вероятности придется реализовывать кому-то другому. Набирая очки у Запада и президента, и теряя их в глазах соотечественников.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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