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Словесный расстрел украинцев и Лукашенко: Михеев жёстко "напомнил" о грехах Киева и Минска

26 февраля 2020, 03:09  •  106 • Политика
Политолог и телеведущий Сергей Михеев в разговоре с Царьградом подвёл итоги ушедшей недели. Он прокомментировал обвинение президента Франции Эммануэля Макрона, брошенное в адрес Москвы, в том, что якобы русские пытаются переписать историю Второй мировой войны, обвинив во всём поляков. Эксперт напомнил в этом контексте о бандеровщине и настроениях украинцев, о чём в СССР предпочитали молчать. Также Михеев не обошёл стороной и заявления Лукашенко, пожаловавшегося на высокие цены на нефть.
В эфире Царьграда политолог и телеведущий Сергей Михеев вместе с ведущей Олесей Лосевой традиционно подвёл итоги ушедшей недели. Михеев обратил внимание на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, обвинившего Россию в попытке переписать историю Второй мировой войны.
По словам эксперта, оно связано с тем, что в Евросоюзе после выхода Великобритании началась борьба за лидерство и в ней активно участвует Франция.
На самом же деле, по словам Михеева, поляки сами спровоцировали эту дискуссию, подняв тему о том, что СССР якобы виноват в развязывании Второй мировой войны.
"Не стоит бросаться камнями в дом соседа, как говорится, если сам живёшь в стеклянном доме. На самом деле компрометирующих поляков фактов огромное количество, но все они замалчивались долгое время. У нас даже в нашей стране есть проблема с осознанием роли бывших стран социалистического лагеря вот в этой самой войне", - отметил Михеев.
Он пояснил, что после 45-го года на эти темы фактически перестали говорить, поскольку эти государства стали вроде как союзниками СССР, поэтому почти не вспоминали о роли поляков или тех же украинцев.
"Факты замалчивались 70 лет как минимум. Мы даже про бандеровцев узнали относительно недавно. Потому что нельзя было выпячивать украинский националистический фактор. Нельзя было говорить, что украинцы что-то сожгли, а не немцы. Никто не говорил, что в том же Бабьем Яру в евреев стреляли те же самые украинцы, а немецкие офицеры только руководили", - напомнил Михеев, назвав советскую политкорректность глупой.
Кроме того, эксперт прокомментировал высказывание президента Александра Лукашенко о том, что Россия якобы пытается поставить Минск на колени, задирая цены на нефть.
Михеев признал, что с Лукашенко есть только одна проблема - он хочет, чтобы за военно-политическую лояльность Россия платила большие деньги.
"Цена на нефть его в этом контексте очень интересует. На самом деле белорусская экономика не в блестящем состоянии - по объективным причинам, и нефть и всё, что связано с её переработкой, - серьёзный источник пополнения бюджета. Тем более что сейчас очередные выборы Лукашенко президентом", - подчеркнул Михеев.

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