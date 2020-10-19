Словесное оружие: что стоит за заявлением Трампа об «обеспечении мира» через силу

«Самое совершенное» вооружение позволит США «обеспечивать мир с помощью силы», заявил Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками. По его словам, Россия, Китай и Северная Корея «завидуют» мощи американских вооружённых сил. Ранее Трамп делал заявления об имеющихся у США «супер-пупер-ракетах» и «секретном» ядерном оружии. Однако эксперты считают, что такие высказывания предназначены исключительно для избирателей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооружённые силы являются самыми мощными в мире и обладают вооружением, у которого нет аналогов.

«Мы — на зависть России, Китаю, Северной Корее, а также любой другой стране в мире — обладаем теперь самыми совершенными вооружениями. По части вооружений остальные с нами и рядом не стояли. И опять же молим Бога о том, чтобы нам никогда не пришлось их использовать. Но мы обеспечим мир за счёт силы — вот ради чего это всё…» — заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками на предвыборном митинге в штате Висконсин.

Стоит отметить, что за последний год Дональд Трамп неоднократно делал заявления о якобы имеющимся у США новом вооружении. Так, в мае американский президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия, назвав его «супер-пупер-ракетой». Тогда же он заявил, что скорость этой ракеты в 17 раз выше скорости любого аналога, стоящего на вооружении других стран.

Вскоре американские СМИ со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщили, что на деле речь шла об успешных испытаниях прототипа гиперзвукового планирующего блока (Common-Hypersonic Glide Body, или C-HGB), на которых была достигнута скорость в 17 раз выше скорости звука. Пентагон сообщил об успешных испытаниях этого оружия ещё 19 марта.

Официальные лица США и американские военачальники неоднократно признавали, что страна отстаёт в сфере разработки гиперзвукового оружия от России и Китая.

В разное время это озвучили глава Пентагона Марк Эспер, исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли и замглавы Объединённого комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен. В свою очередь, генерал-лейтенант Нил Тёргуд и заместитель директора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт акцентировали внимание на том, что Вашингтону необходимо форсировать испытания разрабатываемого оружия.

В июле спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на слушаниях в конгрессе также заявил, что США отстают от Китая и России в разработке гиперзвуковых ракет. По его словам, появление гиперзвукового оружия потребует от США «переосмысления ударного потенциала» обычного вооружения страны, а в конечном итоге — «ядерных сил сдерживания» в отношении России и Китая.

Ядерные потенциалы

В сентябре, после заявления о «супер-пупер-ракете», Дональд Трамп озадачил СМИ и экспертное сообщество очередным высказыванием о новом «невероятном» ядерном оружии, которое было разработано по его указанию.

«Я добился создания образца ядерного оружия, оружейного комплекса, которого в этой стране ещё ни у кого не было. В нашем распоряжении такие средства, каких вы никогда не видели и о которых никогда не слышали, средства, о которых никогда не слышал ни Путин, ни Си Цзиньпин, ни кто-либо другой. В нашем распоряжении невероятные средства», — заявил Трамп в интервью для книги журналиста Боба Вудворда.

Ядерные испытания

© National Nuclear Security Administration

После того, как репортёры попросили Трампа пояснить это заявление, президент США подчеркнул, что сведения об этом оружии он будет держать в секрете.

«Существуют комплексы, о которых никому, включая вас, не известно, и у нас есть такие комплексы, о которых никому не известно. И если честно, думаю, будет лучше, если я это так и оставлю», — приводит его слова агентство The Associated Press.

Джеймс Эктон, эксперт по ядерному оружию в организации «Фонд Карнеги за международный мир» рассказал агентству, что Трамп мог иметь в виду боеголовку W76-2 с уменьшенной мощностью. Однако оружие, под шифром W76-2, широкой общественности не известно, но не ввиду секретности или таинственности этой разработки, а из-за её неясности, добавил Эктон. Этими боеголовками оснащаются ракеты Trident II D-5, которыми вооружены подводные лодки класса «Огайо».

Вместе с тем W76-2 не является революционной разработкой или единственной боеголовкой сниженной мощности в распоряжении США, но это первое значимое пополнение американского ядерного арсенала за последние десятилетия, отмечает The Assotiated Press.

Однако, по словам Эктона, вполне возможно, что Трамп таким невнятным образом отсылал к другому образцу вооружения.

«Очевидно, что президент любит хвастаться военным потенциалом, но не всегда имеет хотя бы отдалённое представление о подробностях», — заявил он.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк в беседе с RT отметил, что если Дональд Трамп имел ввиду новые боеголовки пониженной мощности, это вызывает беспокойство, так как они понижают возможный порог применения ядерного оружия в вооружённых конфликтах.

«Данная американская разработка вызывает некоторые вопросы к американской ядерной стратегии, например, собираются ли США применять её в ходе локальных конфликтов, в которых участвуют американские войска, и тем самым резко повысить возможность ядерной эскалации? Подобное развитие событий было бы весьма опасным для мира и стабильности», — подчеркнул эксперт.

Снижающийся порог

Напомним, в марте 2020 года официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением о том, что Вашингтон стремится придать своим ядерным силам новые возможности, что повышает вероятность их применения.

«Отмечаем, что Вашингтон не просто модернизирует свои ядерные силы, но стремится к приданию им новых возможностей, что существенно расширяет вероятность их применения. И особую озабоченность в этом плане вызывают действия США по увеличению спектра средств малой мощности в своем ядерном арсенале, включая разработку и развертывание таких боеприпасов для стратегических носителей. Это явным образом ведет к понижению порога применения ядерного оружия», — подчеркнула Захарова.

Пуск баллистической ракеты Minuteman

Reuters

© U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley

Кроме того, американская сторона последовательно выходит из всех международных договоров, которые обеспечивали нераспространение ядерного оружия. Так, в 2019 году Вашингтон вышел из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), весной 2020 года — из Договора об открытом небе (ДОН), а 16 октября США отвергли инициативу российского лидера Владимира Путина о продлении договора СНВ-III по контролю за стратегическими наступательными вооружениями на год без дополнительных условий.

Заявление Трампа о новом оружии и установлении мира через силу на фоне поведения Вашингтона говорит о его стремлении показать себя более решительным лидером, отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук, американист Сергей Судаков.

«Чем меньше времени остаётся до выборов, тем больше ярких заявлений в ближайшее время мы услышим не только от действующего президента, но и его оппонента. Трамп сделал это заявление исключительно для того, чтобы показать неопределившимся избирателям, что он является более агрессивным, чем Байден, что способен отстаивать интересы простых американцев, готов биться за лидерство Америки любой ценой. На самом деле это заявление означает, что он чувствует свою уязвимость», — считает политолог.

Эпоха, когда США могли при помощи силы диктовать свои правила игры, постепенно уходит, поскольку сейчас мир становится во многом другим: появляется довольно сложная конфигурация международных отношений, не существует единого центра силы, который может диктовать всем свои правила игры, добавил Судаков.

«Сегодня США не являются лидерами или путеводной звездой, которая ведёт за собой остальных. У них хорошее вооружение и армия, но считать, что абсолютная пальма первенства находится в их руках, не стоит», — заключил эксперт.