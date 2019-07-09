Словесная бравада Зеленского: Президент Украины пытается подставить Путина, пуская пыль в глаза

Президент Украины Владимир Зеленский вновь ясно дал понять, что его команда не заинтересована в урегулировании военного конфликта в Донбассе.

Надо поговорить

Напомним, ранее стало известно об отмене телемоста "Надо поговорить", организаторами которого выступали телеканалы "Россия 1" и NewsOne. Против инициативы восстали как представители так называемой партии войны, включая экс-президента Украины Петра Порошенко, так и сам новый глава государства Владимир Зеленский. Как информирует 360, бывший комик поспешил назвать телемост "дешёвым пиаром".

При этом он предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры в Минске по Донбассу, причём на них также должны присутствовать лидеры США, Великобритании, Германии и Франции.

"Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - заявил украинский лидер.

Как передаёт Nation News, позднее Владимир Зеленский назвал и условия снятия экономической блокады ДНР и ЛНР, потребовав вернуть "незаконно национализированные предприятия". Политик рассчитывает найти решение конфликта в течение года, а также договориться об обмене пленными. Проблема заключаются в том, что списки сторон якобы не совпадают.

"Эту войну мы действительно хотим остановить. И хотим вернуть мир на Украину. Но это возможно сделать единственным "оружием" - это дипломатия", - заявил Зеленский.

Пыль в глаза

На ситуацию отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который отметил, что Кремль должен ознакомиться с инициативой Зеленского очень внимательно. Речь идёт о новом формате переговоров, поэтому нужно оценить перспективы встречи. Не стоит забывать, что США не являются участниками "нормандского формата".

Однако политолог Олег Неменский заявил РИА ФАН, что руководству России нежелательно участвовать в такой встрече. Дело в том, что Киев сформировал приглашение таким образом, чтобы обессмыслить возможность встречи.

"Желание поговорить при посредниках является проявлением некоторой политической трусости со стороны Зеленского, который боится прямых переговоров с Путиным о чём-либо. Зеленский понимает, что у него недостаточно опыта и знаний, а любое решение в результате таких переговоров будет расценено как его поражение и предательство Украины", - пояснил эксперт.

Где прямые переговоры Киева с Донбассом?

Ещё одной важной проблемой является то, что в мирных договорённостях оговаривается необходимость налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском. Но Зеленский к этому явно не готов, предпочитая развязать бессмысленную информационную кампанию. Он также ведёт борьбу против участвовавшего в переговорах политика Виктора Медведчука, которого СМИ прозвали "кумом Путина".

Последний в итоге сам вышел из формата, заявив о принципиальных противоречиях с главой государства. Однако Медведчук также является инициатором состоявшегося недавно обмена пленными, в рамках которого ДНР и ЛНР согласились в качестве жеста доброй воли отпустить четырёх украинцев.

Официальным представителем Киева на минских переговорах является сейчас экс-президент Леонид Кучма, который обещал активизировать мирный процесс. В реальности он пытается навязать ДНР и ЛНР условия снятия экономической блокады - в обмен на активы "на юго-западе".

Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка раскритиковал подобные инициативы. А председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко прямо назвал слова Кучмы "верхом наглости и лицемерия".

"Страна победившей олигархии приложила максимум усилий для того, чтобы защитить интересы коммерсантов, годами грабивших народ Донбасса. Ими были выведены практически все активы, максимально разграблены предприятия, брошены на произвол судьбы трудовые коллективы - ставка украинской стороны была на то, чтобы создать для жителей республик наиболее неблагоприятные условия", - подчеркнул Бидёвка.

Трансформация Зеленского

Учитывая вышесказанное, предложения президента Украины Владимира Зеленского больше напоминают пускание пыли в глаза и неумелую попытку подставить Путина в преддверии досрочных выборов в Верховную раду. При этом украинская публика сейчас наблюдает постепенную трансформацию бывшего комика в нового Петра Порошенко, чего явно не хотят люди, голосовавшие за Зеленского весной.

Это доказывает падение рейтингов политсилы президента "Слуга народа", а также усиление "Европейской солидарности" Порошенко, который буквально унижает новое руководство страны, пользуясь нерешительностью Зеленского. Также укрепляет свои позиции на втором месте партия Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая строит свою кампанию на лозунгах о прекращении войны в Донбассе.