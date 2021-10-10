Словения обвиняет Евросоюз в финансовом деспотизме

Премьер-министр Словении Янез Янша обвинил Европейскую комиссию в предвзятости и заявил, что она "близка к нарушению верховенства закона" в своём стремлении обеспечить соблюдение фундаментальных ценностей ЕС.

Янша указал, что Еврокомиссия более не является честным посредником в спорах между государствами-членами и всё чаще увязает в политических спорах. Понятие верховенства права Брюссель превратил в юридический инструментарий для давления на несогласных. По мнению Янши, Брюсселю мало Хартии прав человека ООН и Европейской хартии прав человека, и в каждом случае Брюссель добавляет к ним новые законодательные нормы, предвзято отражающие интересы тех или иных игроков внутри ЕС.

Заявления Янши прозвучали на фоне обсуждения законодательных механизмов, позволяющих Брюсселю лишать страны ЕС финансовой помощи при несоблюдении ими законодательства Союза. Еврокомиссия наделяется полномочиями определять, какая из стран достойна получать деньги, а какую следует наказать.

В спорах с Брюсселем увязли Польша и Венгрия. Поляки отказываются проводить реформу СМИ и судебной системы по указанию ЕС, венгры – принимать миграционные квоты и ЛГБТ-идеологию. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал Варшаву и призвал Брюссель к уважению национальной идентичности народов объединённой Европы.

Главенство права Евросоаюза над национальными законодательствами изначально было обязательным условием для вступления в ЕС. Восточно-европейские лидеры поздно кинулись защищать юридический суверенитет своих стран.