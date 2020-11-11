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Словарь Collins назвал слово 2020 года. И это не "коронавирус" и не "самоизоляция"
11 ноября 2020, 13:10 • 139 • В мире
Британский словарь Harper Collins назвал слово 2020 года. По сравнению с годом ранее, когда за весь год его упоминали не более 4 тысяч раз, в нынешнем году оно было зафиксировано не менее 250 тысяч раз. Причём это оказался не "коронавирус" и не "самоизоляция".
По данным издательства, выпускающего толковый словарь английского языка, слово "локдаун" (lockdown (англ.). – Ред.) стало словом 2020 года. Специалисты издания охарактеризовали значение слова как "меру сдерживания, применяемую правительствами по всему миру для смягчения распространения COVID-19, а также "введение жёстких ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ в общественные места".
По мнению экспертов, такую популярность "локдаун" смог набрать из-за того, что в текущем году многие страны мира смогли испытать на себе его действие. Всего в уходящем году эксперты издательства зафиксировали более 250 тыс. случаев использования этого слова по сравнению с 4 тыс. годом ранее.
Среди претендентов на пальму первенства были ещё пять слов и выражений, связанных с пандемией: "коронавирус", "ключевой работник", "принудительный неоплачиваемый отпуск", "самоизоляция" и "дистанцирование".
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