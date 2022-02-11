Словам о кораблях НАТО в Чёрном море нельзя верить. Леонков объяснил всё мечтами американцев

Генсек НАТО Йенс Столтенберг упомянул о возможности отправки кораблей НАТО в Чёрное море. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что верить этим словам нельзя. Он объяснил причину мечтами американцев.

Столтенберг напомнил, что у НАТО есть боевые группы в Польше и балтийских странах. Сейчас Североатлантический альянс рассматривает возможность отправить боевые корабли в Чёрное море, а именно в Румынию.

Присутствие кораблей НАТО в Чёрном море – это нарушение конвенции Монтрё. Западные военные суда могут находиться в этой акватории в течение 21 дня и при соблюдении определённых условий.

"Сделать Чёрное море свободным от всех правил – это давняя мечта американцев", - произнёс Леонков, объясняя, чья политика стоит за заявлением генсека НАТО.

Однако пускать или не пускать корабли других стран через Босфор и Дарданеллы решает Турция. Под неё конвенция Монтрё и создавалась. Анкара не позволит своим союзникам по НАТО сделать то, о чём говорил Столтенберг.

Кроме того, генсек НАТО часто выдаёт свои личные мысли за позицию альянса, добавил военный эксперт.

"В этом году он (Столтенберг – ред.) покидает пост генерального секретаря НАТО, поэтому некоторые его заявления носят чисто провокационный характер", - приводят слова Леонкова "Народные Новости".