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Словакия выделяет Украине €125 тысяч гуманитарной помощи
23 ноября 2018, 19:54 • 58 • Украина
Словакия готова предоставить Украине гуманитарную помощь в размере €125 тыс., заявил президент страны Андрей Киска во время брифинга с украинским коллегой Петром Порошенко.
©artifant/blickwinkel globallookpress.com
«Словакия в течение последних пяти лет предоставляет большую гуманитарную помощь Украине. И сегодня, например, мы также передадим ещё €125 тыс. в качестве гуманитарной помощи», — цитирует Киску Интерфакс-Украина.
Ранее посол Украины заявил о решении Канады выделять Киеву $50 млн ежегодно.
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