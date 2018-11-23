Словакия выделяет Украине €125 тысяч гуманитарной помощи

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Словакия готова предоставить Украине гуманитарную помощь в размере €125 тыс., заявил президент страны Андрей Киска во время брифинга с украинским коллегой Петром Порошенко.

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«Словакия в течение последних пяти лет предоставляет большую гуманитарную помощь Украине. И сегодня, например, мы также передадим ещё €125 тыс. в качестве гуманитарной помощи», — цитирует Киску Интерфакс-Украина. Ранее посол Украины заявил о решении Канады выделять Киеву $50 млн ежегодно.