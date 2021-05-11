Словакия сменила AstraZeneca на "Спутник V"

В Словакии отказались от использования вакцины от AstraZeneca, признав её ненадёжной. Вместо этого людям будут колоть русский препарат "Спутник V".

Пресс-секретарь словацкого Минздрава Зузана Элиашова сообщила в эфире одного из телеканалов о приостановке применения вакцины AstraZeneca, произведённой британско-шведской компанией. Тем, кто собирался сделать прививку, но ждал своей очереди, будут колоть другой препарат.

Вакцина от AstraZeneca будет использоваться только в тех случаях, если человек уже получил первую дозу этого препарата. То есть иммунизация будет завершена британско-шведской вакциной.

Ранее стало известно об аналогичном решении сразу нескольких стран Евросоюза. Там считают AstraZeneca ненадёжной вакциной. В Словакии мнение о препарате изменили после кончины 47-летней женщины, сообщило "Словацкое радио". Фармрегулятор официально проинформировал, что смерть пациентки была связана с применением данной вакцины.

В Словакии проживает около 5,5 миллиона человек. Кампания по массовой вакцинации стартовала 26 декабря прошлого года. Привито 1,26 миллиона граждан, но лишь половина из них прошла полный цикл вакцинации.

В страну поставляются вакцины для профилактики COVID-19 от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Вечером 10 мая вице-премьер Игорь Матович информировал о старте вакцинации русским препаратом "Спутник V". Его первая партия прибыла в Словакию ещё 1 марта.