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Словакия против размещения военных НАТО в своей стране

06 января 2022, 01:20  •  106 • В мире
Соглашение о военном сотрудничестве между Словакией и США не могут подписать с 2019 года
Проект соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между Словакией и Соединёнными Штатами был рассмотрен во время межведомственного согласования. Однако против принятия проекта выступила Генеральная прокуратура Словакии, объявив, что у неё есть, по крайней мере, 35 принципиальных возражений по тексту соглашения.
Против проекта соглашения выступает и влиятельная Словацкая национальная партия, предупреждающая о том, что этот документ представляет угрозу для государственного суверенитета, ведь после его подписания на территории страны будут размещены иностранные военные.
Действительно, согласно тексту соглашения между Братиславой и Вашингтоном, американские вооружённые силы получат в своё распоряжение словацкие авиационные базы Малацки-Кухиня (база расположена на западе Словакии) и Слиач (в центре страны). Кроме того, соглашение разрешает использовать американским военным любые другие военные объекты Словакии, если в этом возникнет необходимость.
Выигрывает от заключения этого соглашения Министерство обороны Словакии – армия страны будет получать финансирование из Вашингтона. Не удивительно, что главным лоббистом документа является министр обороны Словакии Ярослав Надь.
Глава Минобороны заверил генпрокуратуру, что его ведомство тщательно проанализирует все 35 замечаний, учтёт их и внесёт соответствующие поправки в текст документа. После чего соглашение должно будет пройти ещё одну экспертизу в государственных инстанциях.
Соглашение планируется заключить сроком на десять лет с возможностью его автоматического продления.
Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Словакией и Соединёнными Штатами имеет длинную историю. Ещё в марте 2019 года в Министерстве обороны Словакии объявили, что выходят из переговоров по подписанию соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Министр обороны Петер Гайдош тогда заявил, что это соглашение поставит под угрозу суверенитет страны, а предложения Вашингтона по модернизации двух военных аэродромов Словакии не отвечают требованиям Минобороны.
Петер Гайдош раскритиковал и содержание документа. По его словам, соглашение составлено таким образом, что в нём не указано точное количество иностранной военной техники, которая будет присутствовать в Словакии, не указан и вид вооружения.
Но прошёл всего год и новый министр обороны Ярослав Надь в 2020 году выступил с инициативой предоставления возможности военным США служить в Словакии.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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