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Словакия «прогнулась» под Госдеп: Российского дипломата выслали после саммита НАТО
05 декабря 2018, 18:09 • 157 • Политика
Словакия выслала российского дипломата сразу после саммита НАТО, на котором страны-члены единогласно поддержали США по договору о РСМД. Новый российско-словацкий шпионский скандал разгорается на фоне керченской провокации, заявлений Госдепа о срыве «Северного потока - 2» и приближающегося саммита ЕС, на котором решится судьба антироссийских санкций
Автор:
Гасанов Камран
И снова шпионский скандал, и снова виновата Россия, и снова страна ЕС высылает российского дипломата. Обвинение Братиславы против сотрудника посольства России можно было бы считать заурядным и ставшей традицией европейской дипломатии явлением, если опустить за скобки два момента. «Взвешенность» позиции правительства Словакии по отношению к России и международный контекст, характеризующийся новой антироссийской кампанией Госдепа. Но обо всем по порядку.
Итак, сегодня официальная Братислава обвинила российского дипломата в шпионаже и дала ему 48 часов на то, чтобы покинуть словацкую территорию.
— сказал премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.
«И ты, Словакия»
Слышать обвинения из уст самого премьера особенно неприятно в Москве, если вспомнить, что Пеллегрини, наравне с премьерами Венгрии, Чехии, Италии и Австрии, считал «бессмысленными» санкции ЕС против России потому, что словацкие компании потеряли важный для них российский рынок. С 2013 по 2018 год товарооборот между Россией и Словакией упал больше, чем в два раза– с 9,3 до 4,1 млрд долларов, экспорт из Словакии в Россию снизился с 3,5 до 1,5 млрд долларов.
- заявлял Пеллегрини на Парламентской ассамблее Совета Европы 27 июня.
Строительство «Северного потока-2». Фото: www.globallookpress.com
При этом открытой пророссийской позиции у Словакии, в отличие от Венгрии, не было. Так, в конце ноября президент Андрей Киска подверг критике «Северный поток - 2», назвав его политическим, а не экономическим проектом. Понятно, что прямые поставки по дну Балтики лишают Центральную Европу привилегированного положения в качестве транзитера российского газа, но тем не менее говорить об антироссийской истерии в Братиславе поводов не было. Особо отметим, что Словакия не стала вслед за другими странами ЕС высылать наших дипломатов из-за «дела Скрипалей».
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