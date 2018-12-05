Словакия «прогнулась» под Госдеп: Российского дипломата выслали после саммита НАТО

Словакия выслала российского дипломата сразу после саммита НАТО, на котором страны-члены единогласно поддержали США по договору о РСМД. Новый российско-словацкий шпионский скандал разгорается на фоне керченской провокации, заявлений Госдепа о срыве «Северного потока - 2» и приближающегося саммита ЕС, на котором решится судьба антироссийских санкций

Автор:

Гасанов Камран

И снова шпионский скандал, и снова виновата Россия, и снова страна ЕС высылает российского дипломата. Обвинение Братиславы против сотрудника посольства России можно было бы считать заурядным и ставшей традицией европейской дипломатии явлением, если опустить за скобки два момента. «Взвешенность» позиции правительства Словакии по отношению к России и международный контекст, характеризующийся новой антироссийской кампанией Госдепа. Но обо всем по порядку.

Итак, сегодня официальная Братислава обвинила российского дипломата в шпионаже и дала ему 48 часов на то, чтобы покинуть словацкую территорию.

Он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО,

— сказал премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

«И ты, Словакия»

Слышать обвинения из уст самого премьера особенно неприятно в Москве, если вспомнить, что Пеллегрини, наравне с премьерами Венгрии, Чехии, Италии и Австрии, считал «бессмысленными» санкции ЕС против России потому, что словацкие компании потеряли важный для них российский рынок. С 2013 по 2018 год товарооборот между Россией и Словакией упал больше, чем в два раза– с 9,3 до 4,1 млрд долларов, экспорт из Словакии в Россию снизился с 3,5 до 1,5 млрд долларов.

Словакия уже долгое время подчеркивает, что санкции не принесли никакого позитивного эффекта. Считаем целесообразным ещё раз пересмотреть этот вопрос, можем ли мы восстановить конструктивный диалог вместо продолжения бессмысленных санкций, которые вредят экономике наших стран и экономике России,

- заявлял Пеллегрини на Парламентской ассамблее Совета Европы 27 июня.

Строительство «Северного потока-2». Фото: www.globallookpress.com

При этом открытой пророссийской позиции у Словакии, в отличие от Венгрии, не было. Так, в конце ноября президент Андрей Киска подверг критике «Северный поток - 2», назвав его политическим, а не экономическим проектом. Понятно, что прямые поставки по дну Балтики лишают Центральную Европу привилегированного положения в качестве транзитера российского газа, но тем не менее говорить об антироссийской истерии в Братиславе поводов не было. Особо отметим, что Словакия не стала вслед за другими странами ЕС высылать наших дипломатов из-за «дела Скрипалей».