Словакия повторила "шпионский финт": Из страны высылают российских дипломатов

Российских дипломатов попросят покинуть Словакию. Как сообщает Bloomberg, сотрудников дипмиссии заподозрили в шпионаже.

Детальной информации по поводу высылки дипломатов немного. Официального подтверждения пока нет.

Отметим, что два года назад, осенью 2018 года между странами произошёл аналогичный скандал.

Тогда Братислава также заподозрила российского дипломата в шпионаже и объявила персоной нон грата. По версии словацкой стороны, он собирал секретные данные о Словакии и НАТО.

Отмечается, что в течение двух суток представитель дипмиссии покинул страну.

Обновление.

По информации местного канала Markiza, речь идет о высылке трех граждан РФ. При этом в СМИ их называют не дипломатами, а сотрудниками спецслужб.