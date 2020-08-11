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Словакия повторила "шпионский финт": Из страны высылают российских дипломатов

11 августа 2020, 00:40  •  52 • Политика
Bloomberg сообщил, что Словакия высылает из страны российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже. Отметим, что подобный "шпионский финт" уже происходил в отношениях двух стран два года назад.
Российских дипломатов попросят покинуть Словакию. Как сообщает Bloomberg, сотрудников дипмиссии заподозрили в шпионаже.
Детальной информации по поводу высылки дипломатов немного. Официального подтверждения пока нет.
Отметим, что два года назад, осенью 2018 года между странами произошёл аналогичный скандал.
Тогда Братислава также заподозрила российского дипломата в шпионаже и объявила персоной нон грата. По версии словацкой стороны, он собирал секретные данные о Словакии и НАТО.
Отмечается, что в течение двух суток представитель дипмиссии покинул страну.
Обновление.
По информации местного канала Markiza, речь идет о высылке трех граждан РФ. При этом в СМИ их называют не дипломатами, а сотрудниками спецслужб.

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