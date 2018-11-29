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Словакия опасается наплыва беженцев с Украины

29 ноября 2018, 02:54  •  54 • Политика
Текущее обострение отношений между Москвой и Киевом и военное положение, введенное на Украине, могут также угрожать Словакии. Так, премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что опасается наплыва в свою страну украинских беженцев.
По его словам, существенное число украинских граждан могут посчитать жизнь в восточной части своей страны небезопасной и перебраться в западную ее часть. Это в свою очередь усилит миграционное давление уже на словацкую границу.
Свою позицию премьер-министр озвучил в эфире национального ТВ после специального заседания Национального аналитического центра по вопросам безопасности. Он также подчеркнул, что его правительство внимательно следит за развитием ситуации на Украине.
«Ситуация пока безопасная, Словакии не грозят никакие инциденты, но правительство не может недооценивать возможные риски», - отметил политик.

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