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Словакия опасается наплыва беженцев с Украины
29 ноября 2018, 02:54 • 54 • Политика
Текущее обострение отношений между Москвой и Киевом и военное положение, введенное на Украине, могут также угрожать Словакии. Так, премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что опасается наплыва в свою страну украинских беженцев.
По его словам, существенное число украинских граждан могут посчитать жизнь в восточной части своей страны небезопасной и перебраться в западную ее часть. Это в свою очередь усилит миграционное давление уже на словацкую границу.
Свою позицию премьер-министр озвучил в эфире национального ТВ после специального заседания Национального аналитического центра по вопросам безопасности. Он также подчеркнул, что его правительство внимательно следит за развитием ситуации на Украине.
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