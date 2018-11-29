Словакия опасается наплыва беженцев с Украины

Текущее обострение отношений между Москвой и Киевом и военное положение, введенное на Украине, могут также угрожать Словакии. Так, премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что опасается наплыва в свою страну украинских беженцев.

По его словам, существенное число украинских граждан могут посчитать жизнь в восточной части своей страны небезопасной и перебраться в западную ее часть. Это в свою очередь усилит миграционное давление уже на словацкую границу.

Свою позицию премьер-министр озвучил в эфире национального ТВ после специального заседания Национального аналитического центра по вопросам безопасности. Он также подчеркнул, что его правительство внимательно следит за развитием ситуации на Украине.