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Словакия готовится к кризису с поставками газа
11 декабря 2019, 23:39 • 6 • Украина
Министр экономики Словакии Петер Жига заявил, что прекращение поставок газа из России в Европу через Украину вполне возможно, Братислава готовится к такому варианту.
Reuters
«Это вполне правдоподобно. В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на десять лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году. Минэкономики к этому готовится», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что в министерстве в понедельник, 16 декабря, ожидается встреча, на которой будет обсуждаться количество запасов сырья в газохранилищах Словакии.
По его словам, в настоящее время Словакия «ближе к кризису», связанному с поставками газа.
Ранее нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что Польша готова к возможному прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину.
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