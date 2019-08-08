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Слова Зеленского о возвращении Крыма сравнили с заклинанием

08 августа 2019, 08:24  •  57 • Политика
Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении полуострова в состав Украины с заклинанием. Об этом 8 августа сообщает «РИА Новости».
По словам члена Совета Федерации, это постоянно повторяющееся заклинание не имеет никакого отношения к реальной ситуации в регионе. Сенатор также назвал высказывания украинского лидера пустыми и банальными.
«Ничего реального киевские власти предпринять не могут, и потому они всё время говорят о возвращении Крыма как территории, не видя там населения. Никогда Крым не вернется в состав Украины. Никогда», — отметил Цеков.
Сенатор также обратил внимание, что всё население полуострова прекрасно помнит период разрушения при Украине и точно не захотят туда возвращаться. Он с сожалением отметил, что Киев упорно продолжает игнорировать мнение крымчан.
«Украинской власти, если там действительно есть настоящие патриоты и трезвомыслящие люди, пора признать, что Крым никогда не будет в составе Украины», — подчеркнул он.
Ранее, 7 августа, на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре Зеленский заявил, что найдет путь, который якобы заставит «Россию уважать международное право», а также нормализует ситуацию в Черноморском регионе.
Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. При этом Москва неоднократно указывала на законность и легитимность референдума.

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