Слова Зеленского о возвращении Крыма сравнили с заклинанием

Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении полуострова в состав Украины с заклинанием. Об этом 8 августа сообщает «РИА Новости».

По словам члена Совета Федерации, это постоянно повторяющееся заклинание не имеет никакого отношения к реальной ситуации в регионе. Сенатор также назвал высказывания украинского лидера пустыми и банальными.

«Ничего реального киевские власти предпринять не могут, и потому они всё время говорят о возвращении Крыма как территории, не видя там населения. Никогда Крым не вернется в состав Украины. Никогда», — отметил Цеков.

Сенатор также обратил внимание, что всё население полуострова прекрасно помнит период разрушения при Украине и точно не захотят туда возвращаться. Он с сожалением отметил, что Киев упорно продолжает игнорировать мнение крымчан.

«Украинской власти, если там действительно есть настоящие патриоты и трезвомыслящие люди, пора признать, что Крым никогда не будет в составе Украины», — подчеркнул он.

Ранее, 7 августа, на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре Зеленский заявил, что найдет путь, который якобы заставит «Россию уважать международное право», а также нормализует ситуацию в Черноморском регионе.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. При этом Москва неоднократно указывала на законность и легитимность референдума.