Слова Столтенберга об Украине объяснил политолог: "Все понимают"

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об Украине объяснил политолог Андрей Иванов. По его словам, и в альянсе, и в Киеве "все понимают" итог всех разговоров о вступлении Украины в организацию.

Ранее Столтенберг фактически признал то, что Украина расколола НАТО. Для того чтобы предоставить ей членство в организации, нужно согласие всех 30 стран - участниц альянса. Но между ними нет консенсуса по данному вопросу.

Как заявил Андрей Иванов в интервью РИА ФАН, то, что сейчас звучит и со стороны НАТО, и со стороны Украины о вступлении страны в этот альянс, означает некий "пинг-понг": Киеву надо "что-то дать новое для своей внутренней аудитории", а руководству НАТО публично обнадёжить украинских политиков.

"Однако все понимают, что Украина никогда не станет членом НАТО", - подчеркнул он.

По словам политолога, ситуация на Украине по многим пунктам противоречит уставу НАТО, да и сами украинские политики уже давно поняли бесперспективность идеи о вступлении страны в альянс.