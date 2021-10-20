Слова Шойгу о ядерном оружии в Европе заставили замолчать Пентагон

Министр обороны Сергей Шойгу высказался о модернизации тактического ядерного оружия в Европе. Его слова заставили Пентагон замолчать.

Шойгу выразил озабоченность привлечением пилотов НАТО из неядерных государств к "отработке вопросов применения тактического ядерного оружия". Глава Минобороны озвучил позицию России: в таких действиях Североатлантического альянса есть прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.

Эти слова заставили замолчать Пентагон.

"На данный момент у нас нет для вас комментария", - заявили в пресс-службе американского военного ведомства в ответ на запрос о комментарии от ТАСС.

Ранее Сергей Шойгу выступил на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. Он заявил о принятии новой Военной доктрины Союзного государства, которая станет адекватным ответом на угрозы со стороны "коллективного Запада".