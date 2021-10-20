Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявле...
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист...
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
Главная / Политика

Слова Шойгу о ядерном оружии в Европе заставили замолчать Пентагон

20 октября 2021, 22:45  •  126 • Политика
Министр обороны Сергей Шойгу высказался о модернизации тактического ядерного оружия в Европе. Его слова заставили Пентагон замолчать.
Шойгу выразил озабоченность привлечением пилотов НАТО из неядерных государств к "отработке вопросов применения тактического ядерного оружия". Глава Минобороны озвучил позицию России: в таких действиях Североатлантического альянса есть прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.
Эти слова заставили замолчать Пентагон.
"На данный момент у нас нет для вас комментария", - заявили в пресс-службе американского военного ведомства в ответ на запрос о комментарии от ТАСС.
Ранее Сергей Шойгу выступил на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. Он заявил о принятии новой Военной доктрины Союзного государства, которая станет адекватным ответом на угрозы со стороны "коллективного Запада".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





126
Источник
Похожие новости
20 октября 2021, 00:00
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист поблагодарил за это Украину
20 октября 2021, 00:00
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
20 октября 2021, 11:05
США приглашают Россию на войну. Место встречи – Донбасс
20 октября 2021, 16:55
Талибы* поделились впечатлениями от прошедшей в Москве встречи
20 октября 2021, 07:35
Украинский генерал придумал новый способ воевать с Россией
20 октября 2021, 18:40
"Фантастическое" оружие Украины удивило Баранца: "Это уже даже пошло"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 октября 2021, 01:05
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
14 октября 2021, 01:05
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
19 октября 2021, 06:30
Русский десант наглядно показал, чем закончится попытка взять Крым силой
15 октября 2021, 21:25
Ответ Кабо-Верде по поводу экстрадиции Поклонской помешал планам Украины
16 октября 2021, 00:55
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять скандал
14 октября 2021, 12:45
США не смогли переварить "горькую пилюлю" из России
18 октября 2021, 07:45
eNews: Катастрофа Зеленского и провалы Санду
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.