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Слова русского посла привели в негодование румынских коллег

11 февраля 2022, 02:05  •  114 • Политика
В МИД Румынии после пресс-конференции вызван представитель России Валерий Кузьмин.
Слова русского дипломата задели за живое представителей МИД Румынии. Посла вызвали в министерство, чтобы заявить о своей позиции по размещению комплекса ПРО в Девеселу.
Как говорится в сообщении министерства, русскому послу донесена позиция Румынии по этому вопросу. В частности, разговор вёлся от лица госсекретаря по стратегическим делам Юлиана Фота.
"[Он] подтвердил послу постоянно и ясно повторяемую Румынией, США и НАТО позицию, что комплекс ПРО в Девеселу носит чисто оборонительный характер", - сказано в заявлении румынского МИД.
В иностранном ведомстве уточнили, что комплекс, вызывающий вопросы у Москвы, "носит чисто оборонительный характер, не направлен против России". Он предназначен исключительно для отражения потенциальных атак баллистическими ракетами извне евроатлантического пространства, заявили в румынском ведомстве.
Напомним, что американский комплекс Aegis Ashore, включающий центр оперативного управления батареями ПРО и мобильные батареи с ракетами-перехватчиками, функционирует в Румынии с 2016 года. Его обслуживают 200 военнослужащих США. МИД России неоднократно заявлял, что элементы системы ПРО в Европе - часть стратегического ядерного потенциала США.

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