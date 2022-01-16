Слова русского дипломата дошли до США и лично Трампа: "Такой фурор"

Журналистка Тина Канделаки полагает, что экс-президент США Дональд Трамп ознакомился с её интервью с высокопоставленным дипломатом России.

Журналистка Тина Канделаки обратила внимание, что экс-президент США Дональд Трамп в своём выступлении перед сторонниками в Аризоне использовал информацию из её интервью с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.

Я, конечно, знала, что мои интервью на RTVI много кто внимательно читает, но такой фурор впервые,

- полагает журналистка.

По словам Канделаки, в интервью с дипломатом на её вопрос о том, вероятно ли развёртывание военной инфраструктуры России в Венесуэле и на Кубе, Рябков ответил так: "Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду".

Как сообщал Царьград, в ходе своего выступления перед американцами в Аризоне Трамп заявил, что при его администрации Россия не смогла бы активизировать свою политику в Латинской Америке.

Канделаки отметила, что если бы экс-глава США заявил, что НАТО прекратило бы наращивать свою инфраструктуру у границ России, то "было бы совсем хорошо".

Завоевал бы очки в глазах здравомыслящих сил своей страны, но сегодня в Америке это чревато. Мы возродились в бренде "Империя зла", и пугать нами всех - новая старая американская стратегия,

- отметила журналистка Канделаки.