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Слова русского дипломата дошли до США и лично Трампа: "Такой фурор"

16 января 2022, 14:30  •  220 • Политика
Журналистка Тина Канделаки полагает, что экс-президент США Дональд Трамп ознакомился с её интервью с высокопоставленным дипломатом России.
Журналистка Тина Канделаки обратила внимание, что экс-президент США Дональд Трамп в своём выступлении перед сторонниками в Аризоне использовал информацию из её интервью с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.
Я, конечно, знала, что мои интервью на RTVI много кто внимательно читает, но такой фурор впервые,
- полагает журналистка.
По словам Канделаки, в интервью с дипломатом на её вопрос о том, вероятно ли развёртывание военной инфраструктуры России в Венесуэле и на Кубе, Рябков ответил так: "Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду".
Как сообщал Царьград, в ходе своего выступления перед американцами в Аризоне Трамп заявил, что при его администрации Россия не смогла бы активизировать свою политику в Латинской Америке.
Канделаки отметила, что если бы экс-глава США заявил, что НАТО прекратило бы наращивать свою инфраструктуру у границ России, то "было бы совсем хорошо".
Завоевал бы очки в глазах здравомыслящих сил своей страны, но сегодня в Америке это чревато. Мы возродились в бренде "Империя зла", и пугать нами всех - новая старая американская стратегия,
- отметила журналистка Канделаки.

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