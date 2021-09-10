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Слова Путина о недопустимости враждебных государств испугали Зеленского - политолог

10 сентября 2021, 18:00  •  171 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Озадаченный глава Незалежной в чем-то даже прав, считает эксперт
Президент Украины Владимир Зеленский чувствует для себя угрозу со стороны российского лидера Владимира Путина, который недавно заявил, что появление враждебного государства у российских рубежей недопустимо. Первый после этого решил дать ответ, заявив о вероятности полноценного военного конфликта с РФ, указал киевский политолог Михаил Погребинский.
По словам эксперта, не так давно президент России отметил, что попытки Незалежной продолжать антироссийскую политику станут причиной потери украинской государственности. Эти заявления, предположил Погребинский, действующий президент Украины мог расценить весьма серьезной угрозой, которой сильно испугался. Поэтому последовали слова о вероятности войны между странами.
В целом же, полагает политолог, в каком-то моменте президент Украины прав – в случае возникновения полномасштабного военного конфликта Незалежная фактически утратит свое существование.
Заявления секретаря Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова о способности ВСУ "взять Донецк и Донбасс" весьма спорны – такой сценарий возможен, если ЛДНР будут лишены поддержки. Политолог указал, что Данилов, в целом, не является законченным идиотом, несмотря на ряд странностей – украинскому чиновнику известна позиция РФ на этот счет. Россия обеспечит плачевные последствия Украине в случае, если последняя попытается решить вопрос военным путем.
"В целом мы видим очередной бред украинских руководителей, к которому не стоит относиться серьезно", – выразил мнение политтехнолог.
Ранее Погребинский заявил, что в настоящее время Зеленский больше всего озабочен вопросом повторного переизбрания, а потому не может не думать о ситуации в Донбассе. Действующий президент ищет поводы для того, чтобы отрезать этот регион и забыть про обстрелы с убийствами. Не из гуманистических принципов, но для обеспечения своего переизбрания.

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