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Слова Путина хватило, чтобы Никита Михалков показал "снисходительно-всезнающую ложь"

02 ноября 2020, 18:10  •  105 • Политика
Никита Михалков в эфире программы "Бесогон" напомнил, какие фейки плодились вокруг его персоны накануне юбилея. Случилось так, что слова Путина хватило, чтобы Никита Михалков показал "снисходительно-всезнающую ложь".
Режиссёр Никита Михалков, начиная очередной выпуск программы "Бесогон", ещё раз на конкретном примере показал, как создаются фейки и что из них вырастает по мере передачи информации от одного источника к другому. Традиционно поблагодарив зрителей за внимание к проекту, Михалков сказал и спасибо за поздравление после юбилея. Пожеланий было много. И, как мы знаем, в том числе, в прямом эфире добрые слова Михалкову говорил и президент России Владимир Путин. В программе Михалков показал и этот президентский сюжет, подчеркнув, что делает это не хвастовства ради, а по вполне конкретным причинам.
Дело в том, что до юбилея источники в телеграм-каналах настаивали, что Никита Михалков, мол, настолько себя дискредитировал выпусками "Бесогона", что вряд ли кто-то из первых лиц захочет поздравлять его с праздником. Более того, источники подчёркивали, что режиссёр пытается добиться встречи с Путиным, но ему отказывают. Президент России своим поздравлением опроверг всё сказанное. А Никита Михалков в свежем выпуске "Бесогона" сделал вывод:
"Я к тому это показал, чтобы вы, действительно, думали сами. Чтобы вы не велись на эту снисходительно-всезнающую ложь. Не верьте вы этому. Думайте своей головой. И не забывайте слова Геббельса, который сказал страшную вещь, но очень точную: "Ложь, повторённая тысячу раз, становится правдой". Когда вы увидите, кто говорил и что говорил, вы поймёте, зачем это говорится. И вообще, я уже говорил об этом: время - сестра правды", - подчеркнул Никита Михалков.
Полная версия программы доступна на офиальном сайте программы "Бесогон".

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