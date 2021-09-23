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Слова президента Украины на Генассамблее ООН обратили против самого Зеленского

23 сентября 2021, 17:40  •  368 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Все, что президент Украины Владимир Зеленский сказал с трибуны ООН в отношении Москвы, нужно отнести к самому Киеву. На это указал сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.
Выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зеленский обвинил российские власти в том, что они не выполняют собственные же призывы к сохранению существующей международной правовой системы и свободы слова. Он предупредил, что это может привести к потере равноправия и демократии.
По мнению Цекова, это предупреждение Зеленский должен адресовать себе в первую очередь:
"Сейчас он как раз использует силу и действует неправовыми методами. Известно, что он закрывает телеканалы, устраивает внесудебные расправы над политиками, отбирает собственность, фактически возглавляет украинских националистов и выполняет все их пожелания",
– высказался сенатор в комментарии "Ленте.ру". Он добавил, что таких людей как Зеленский вообще нельзя пускать во власть, поскольку он не умеет воспринимать разные точки зрения и уже привел украинское общество к расколу по культурно-национальному принципу.
Ранее президента Украины упрекнули за то, что он с делегацией совершает уже второй визит за океан в течение месяца. Изначально это оправдывалось тем, что на полях Генассамблеи могут пройти двусторонние переговоры Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Однако делегацию РФ в Нью-Йорке возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. А в Кремле пока не увидели повода для встречи двух президентов.

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