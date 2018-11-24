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Слова Порошенко о Путине и Крыме не стоят ничего - политолог Владимир Джаралла
24 ноября 2018, 15:39 • 102 • Политика
Политолог Владимир Джаралла заявил, что придавать значение словам Порошенко о нарушающем нормы международного права визите российского президента в Крым не надо, поскольку "такого рода комментарии не стоят ничего".
Крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал слова украинского президента Петра Порошенко о поездке Владимира Путина в Крым информагентству Nation News, назвав их недостойными внимания.
Напомним, визит 23 ноября Владимира Путина в Крым президент Украины назвал грубым нарушением международного права, отметив, что такой визит не сделает полуостров российским.
По мнению Владимира Джараллы, комментарий Порошенко не стоит особого внимания и обсуждения, поскольку легитимность самого украинского президента под большим сомнением.
"Обращать внимание на такого рода комментарии — это лишь придавать этим словам какое-то значение. Они не стоят ничего, и обращать на них внимание незачем", - подытожил эксперт.
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