Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава Генштаба Великобритании назвал Москву большей угрозой, чем «Аль-Каида» и И...
Экс-глава АНБ и ЦРУ попал в больницу с инсультом
Британия выделила £11 млн на защиту Украины от «иностранной агрессии»
Вышинский рассказал, кто отправил его за решетку
Главная / Политика

Слова Порошенко о Путине и Крыме не стоят ничего - политолог Владимир Джаралла

24 ноября 2018, 15:39  •  102 • Политика
Политолог Владимир Джаралла заявил, что придавать значение словам Порошенко о нарушающем нормы международного права визите российского президента в Крым не надо, поскольку "такого рода комментарии не стоят ничего".
Крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал слова украинского президента Петра Порошенко о поездке Владимира Путина в Крым информагентству Nation News, назвав их недостойными внимания.
Напомним, визит 23 ноября Владимира Путина в Крым президент Украины назвал грубым нарушением международного права, отметив, что такой визит не сделает полуостров российским.
По мнению Владимира Джараллы, комментарий Порошенко не стоит особого внимания и обсуждения, поскольку легитимность самого украинского президента под большим сомнением.
"Обращать внимание на такого рода комментарии — это лишь придавать этим словам какое-то значение. Они не стоят ничего, и обращать на них внимание незачем", - подытожил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

102
Источник
Похожие новости
24 ноября 2018, 02:39
«Защитный зонт» С-300 ограничил свободу действий Израиля в Сирии - эксперт
24 ноября 2018, 12:24
Депутат Рады рассказал, как правительство «дурит украинцев» и «с протянутой рукой бегает по миру»
23 ноября 2018, 23:24
Плюс $3,8 млн: Нафтогаз насчитал Газпрому проценты по миллиардному долгу

23 ноября 2018, 23:24
Призывавший "прихлопнуть" "Русскую общину Латвии" экс-министр метит на кресло премьера
24 ноября 2018, 12:24
Вышинский рассказал, кто отправил его за решетку
24 ноября 2018, 12:24
«Брутальное нарушение»: Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
21 ноября 2018, 12:54
Телеканал CNN «растоптал» репутацию Хиллари Клинтон
22 ноября 2018, 01:54
Обострений не надо: Москва ответила Киеву и ЕС
18 ноября 2018, 05:28
Ж*почный список фейгина и пиар от федеральных СМИ
18 ноября 2018, 06:54
В России – главные роли, в Киеве – «Грусть пилота» за копейки: Поддержавший АТО актер Горбунов о депрессии
20 ноября 2018, 16:54
Порошенко проиграл войну за автокефальную церковь
21 ноября 2018, 17:39
Украинские олигархи прессуют «единого кандидата» от оппозиции
20 ноября 2018, 04:25
Два в одном – союзники России и партнёры Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.