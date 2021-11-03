Слова покороче, экзамен попроще: Британским школьникам сильно облегчили жизнь

У выпускника школы должна быть мотивация справиться со всеми заданиями, поэтому чиновники решили делать слова покороче, экзамен попроще. Взрослые дяди и тёти сильно облегчили жизнь британским школьникам и опубликовали свежие рекомендации.

За разработку рекомендаций отвечали сотрудники Управления по квалификациям и экзаменам. Они считают, что мигрантов, национальные меньшинства, а также некоторые другие группы населения нельзя ставить в невыгодное положение.

Вместо того чтобы тянуть их хотя бы до среднестатистического уровня, чиновники решили снизить уровень. Это позволит обеспечить "равенство" среди школьников.

В документе приведён длинный список новых норм. Слова покороче, экзамен попроще предполагает использование минимума изображений, рисунков, схем или полный отказ от них. Нельзя в формулировках допускать сарказма или многозначных слов.

"Экзамены должны дать возможность каждому студенту продемонстрировать, что он знает, понимает и может сделать", - заявил один из авторов рекомендаций Джо Сакстон.

По данным Daily Mail, задания не должны требовать сложных языковых и культурных знаний, кроме того, должны обходиться без сложных и необычных слов и словосочетаний, разговорных выражений, метафор и идиом, абстрактных существительных типа слова "храбрость", стереотипов, негативных понятий, социально-экономического контекста.

Чиновники отмечают, что эти требования не применимы к экзаменам по английскому языку и истории Великобритании. Они разработаны в основном для точных и естественных наук. Наиболее сложные задания выпускных экзаменов следует размещать в самом конце, так как в противном случае они демотивируют учащихся.