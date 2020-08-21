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Слова Макрона о Белоруссии озадачили Симоньян: "Пропустила…"

21 августа 2020, 20:05  •  107 • В мире
Главред RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о Белоруссии. Ранее политик сказал, что не хотел бы повторения украинского сценария в республике.
Симоньян язвительно поддела французского лидера в своём телеграм-канале. Она, комментируя его, заметила, что ЕС раньше не выражал неудовольствие украинским сценарием.
"Пропустила, когда именно Евросоюзу разонравился украинский сценарий", - написала Маргарита Симоньян.
Впрочем, ранее французский лидер не преминул поучить белорусов. Он пояснил, что в республике необходимо наладить диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом.
По словам Макрона, страна должна самостоятельно это организовать. В своём выступлении он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин солидарен с ним в этой точке зрения.
И ЕС, указал президент Франции, готов организовать посредничество в этом обсуждении, "если Белоруссия согласится".
Впрочем, о реакции Минска на звучащие с Запада комментарии стало известно уже ранее. Как сообщалось, канцлер ФРГ несколько раз пыталась связаться с президентом республики Александром Лукашенко, но безуспешно.

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