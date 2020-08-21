Слова Макрона о Белоруссии озадачили Симоньян: "Пропустила…"

Симоньян язвительно поддела французского лидера в своём телеграм-канале. Она, комментируя его, заметила, что ЕС раньше не выражал неудовольствие украинским сценарием.

"Пропустила, когда именно Евросоюзу разонравился украинский сценарий", - написала Маргарита Симоньян.

Впрочем, ранее французский лидер не преминул поучить белорусов. Он пояснил, что в республике необходимо наладить диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом.

По словам Макрона, страна должна самостоятельно это организовать. В своём выступлении он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин солидарен с ним в этой точке зрения.

И ЕС, указал президент Франции, готов организовать посредничество в этом обсуждении, "если Белоруссия согласится".

Впрочем, о реакции Минска на звучащие с Запада комментарии стало известно уже ранее. Как сообщалось, канцлер ФРГ несколько раз пыталась связаться с президентом республики Александром Лукашенко, но безуспешно.