Слова Лукашенко о Крыме на Украине приняли за объявление войны

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Заявление президента Белоруссии – это прямой удар по Незалежной

Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол. Он прокомментировал интервью главы Белоруссии Александра Лукашенко российским СМИ. Напомним, политик анонсировал визит на Крымский полуостров. По его словам, об этом он уже договорился с российским лидером Владимиром Путиным и теперь ожидает официального приглашения, где обозначат сроки. Кроме того, Лукашенко прямо сказал, что его поездка будет означать признание Крыма Белоруссией. Высказался он и реакции Минска в случае агрессии Киева в адрес Москвы. Белоруссия займет сторону России, подчеркнул политик. Украинскую сторону высказывания Батьки насторожили.



Так, Черновол заявил, что слова Лукашенко о поддержке Москвы говорят о фактическом объявлении войны Киеву. Бывший депутат Рады призвал украинские власти разорвать дипотношения с белорусской стороной, передает "Свободная пресса". По мнению Черновола, Киеву необходимо поступить с Белоруссией так же, как и с Россией в 2014 году.

"Заявление Лукашенко о Крыме – прямой удар по Украине", – отрезал экс-парламентарий.

Ранее стало известно, что компания "Белавиа" может начать выполнять рейсы в Крым.