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Слова Лаврова вызвали настороженность в НАТО: "Нужен истребитель"
01 мая 2021, 01:05 • 57 • В мире
Предложения России по Кипру вызвали настороженность у Североатлантического альянса. В частности, в военном блоке отмечают растущую в этом контексте роль Греции. "Из-за важной роли, которую теперь придётся играть Греции, ей нужен истребитель", - полагают наблюдатели.
Предложение, озвученное в прошлом году главой МИД России Сергеем Лавровым по Кипру, встревожило США. Представители Вашингтона и НАТО всерьёз озабочены ситуацией в Средиземноморье.
Из-за ослабевшей роли Турции в деятельности альянса и значительно увеличившей свою активность России в Средиземноморском регионе, в военном блоке пытаются соотнести баланс сил.
Слова Лаврова о готовности посредничества в урегулировании в Восточном Средиземноморье, озвученные в прошлом году, привнесли ещё больше паники на Западе.
Это сообщение может говорить о намерениях Москвы продолжать укреплять своё влияние в регионе, передаёт "ПолитРоссия".
Ведущую роль в этой ситуации может сыграть Греция, которая, в свою очередь, заинтересована в усилении своих ВВС. Так, в конце минувшего года Афины выразили заинтересованность в покупке истребителей пятого поколения F-35, которые могут стать важным звеном для авиации НАТО в регионе.
"Из-за важной роли, которую теперь придётся играть Греции, ей нужен истребитель, способный противостоять действиям России и Турции", - полагают эксперты, передаёт The National Interest.
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