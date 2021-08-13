Слова Лаврова вызвали гнев у японцев: "Нужно вогнать Россию в экономический коллапс!"

Читатели контента на портале Yahoo News Japan обсудили состоявшийся разговор министров иностранных дел Японии и России.

Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с японским коллегой Тосимицу Мотэги категорично отреагировал на реакцию Токио из-за визита Михаила Мишустина на Курилы. Он подчеркнул, что оценки из Японии по поводу данной поездки являются неприемлемыми.

При этом сами японцы добавили масла в огонь, указав, что нынешний курс властей страны не способствует ни возвращению Курил, ни разрешению конфликтной ситуации.

Некоторые из комментаторов материалов Yahoo News Japan считают, что Токио следует договариваться с Москвой. Пользователь под ником dee полагает, что Токио пора перестать "дёргаться" из-за островов.

Другой комментатор думает, что Японии следует принять участие в экономическом освоении островов. В противном случае вместо Японии могут "вписаться" Китай и Южная Корея.

Впрочем, в потоке комментариев есть и радикальные версии, призывающие задавить Россию экономически.

"А какая нам выгода от экономического сотрудничества с Россией? Хватит играть роль "добрячка"!", "Нужно вогнать Россию в экономический коллапс! Сколько с Россией переговоров ни веди, эта нация никогда не исправится!" - негодуют пользователи.

К консенсусу обсуждающие не пришли, однако накал сбавили репликой, что "диалог - это всё же непременное условие мира".