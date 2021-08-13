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Слова Лаврова вызвали гнев у японцев: "Нужно вогнать Россию в экономический коллапс!"
13 августа 2021, 19:45 • 83 • В мире
Читатели контента на портале Yahoo News Japan обсудили состоявшийся разговор министров иностранных дел Японии и России.
Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с японским коллегой Тосимицу Мотэги категорично отреагировал на реакцию Токио из-за визита Михаила Мишустина на Курилы. Он подчеркнул, что оценки из Японии по поводу данной поездки являются неприемлемыми.
При этом сами японцы добавили масла в огонь, указав, что нынешний курс властей страны не способствует ни возвращению Курил, ни разрешению конфликтной ситуации.
Некоторые из комментаторов материалов Yahoo News Japan считают, что Токио следует договариваться с Москвой. Пользователь под ником dee полагает, что Токио пора перестать "дёргаться" из-за островов.
Другой комментатор думает, что Японии следует принять участие в экономическом освоении островов. В противном случае вместо Японии могут "вписаться" Китай и Южная Корея.
Впрочем, в потоке комментариев есть и радикальные версии, призывающие задавить Россию экономически.
"А какая нам выгода от экономического сотрудничества с Россией? Хватит играть роль "добрячка"!", "Нужно вогнать Россию в экономический коллапс! Сколько с Россией переговоров ни веди, эта нация никогда не исправится!" - негодуют пользователи.
К консенсусу обсуждающие не пришли, однако накал сбавили репликой, что "диалог - это всё же непременное условие мира".
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