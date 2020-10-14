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Слова Лаврова посеяли страх в ЕС. Ночной кошмар Брюсселя раскрыл Вассерман: "Мы нужны Европе"

14 октября 2020, 18:30  •  217 • Политика
Слова Сергея Лаврова о возможном разрыве диалога посеяли реальный страх в ЕС, уверен Анатолий Вассерман. Он раскрыл ночной кошмар Брюсселя, который связан с экономическим противовесом США на мировом рынке: "Мы нужны Европе больше, чем она нам".
Политический эксперт Анатолий Вассерман в беседе с Царьградом прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который предупредил о возможном разрыве дипломатического диалога с ЕС.
Руководитель внешнеполитического ведомства России отметил, что Брюссель не способен поддерживать отношения, базирующиеся на взаимоуважении. Он напомнил о ситуации с предполагаемым отравлением блогера Алексея Навального, которая в очередной раз явила миру истинное лицо Евросоюза.
Вассерман заметил, что данное высказывание Лаврова может всерьёз напугать руководство ЕС, поскольку разрыв диалога с РФ может претворить в жизнь один из самых страшных ночных кошмаров властей Европы.
Я не берусь гадать, до какой степени Российская Федерация готова реально прекратить взаимоотношения с ЕС. Но я совершенно уверен, что Европейскому Союзу эти взаимоотношения нужнее, чем РФ. Да, конечно, во многих отношениях мы от них ощутимо зависим. Но они зависят от нас значительно сильней. Не потому, что мы их снабжаем газом. А потому, что мы сейчас главный, по-видимому, противовес США. Для Соединённых Штатов именно Евросоюз - фактически главный конкурент, - пояснил собеседник Царьграда.
Он уточнил, что большая часть товаров, производимых в ЕС и США на экспорт, практически не пересекаются. За многие десятилетия эти два хозяйствующих субъекта сумели поделить между собой рынок, сумели выйти в малопересекающиеся ниши. Однако всё может измениться.
Сейчас мировая экономика построена так, что главное её производящее звено - это американское конструкторское бюро плюс китайский завод. Притом китайцы платят Соединённым Штатам весьма значительные лицензионные отчисления за право производить тамошнюю продукцию. Отчисления так велики, что США эти товары достаются практически бесплатно. То есть понятно, кто-то за неё платит, но сервис, лицензионные отчисления - эта плата практически целиком возвращается в Штаты. А Пекин навёрстывает своё, продавая ту же продукцию на других рынках. И главный для американцев страх - что же будет, если китайцы переключатся на работу с европейскими конструкторскими бюро? Тогда уже европейцы будут получать продукцию практически бесплатно, а американцам придётся платить за себя и "за того парня". С учётом всего этого США уже не первое десятилетие стараются ослабить ЕС и в политическом, и в экономическом отношении, - подчеркнул Вассерман.

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