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Слова Лаврова посеяли страх в ЕС. Ночной кошмар Брюсселя раскрыл Вассерман: "Мы нужны Европе"
14 октября 2020, 18:30 • 217 • Политика
Слова Сергея Лаврова о возможном разрыве диалога посеяли реальный страх в ЕС, уверен Анатолий Вассерман. Он раскрыл ночной кошмар Брюсселя, который связан с экономическим противовесом США на мировом рынке: "Мы нужны Европе больше, чем она нам".
Политический эксперт Анатолий Вассерман в беседе с Царьградом прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который предупредил о возможном разрыве дипломатического диалога с ЕС.
Руководитель внешнеполитического ведомства России отметил, что Брюссель не способен поддерживать отношения, базирующиеся на взаимоуважении. Он напомнил о ситуации с предполагаемым отравлением блогера Алексея Навального, которая в очередной раз явила миру истинное лицо Евросоюза.
Вассерман заметил, что данное высказывание Лаврова может всерьёз напугать руководство ЕС, поскольку разрыв диалога с РФ может претворить в жизнь один из самых страшных ночных кошмаров властей Европы.
Он уточнил, что большая часть товаров, производимых в ЕС и США на экспорт, практически не пересекаются. За многие десятилетия эти два хозяйствующих субъекта сумели поделить между собой рынок, сумели выйти в малопересекающиеся ниши. Однако всё может измениться.
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