Слова Лаврова посеяли страх в ЕС. Ночной кошмар Брюсселя раскрыл Вассерман: "Мы нужны Европе"

Политический эксперт Анатолий Вассерман в беседе с Царьградом прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который предупредил о возможном разрыве дипломатического диалога с ЕС.

Руководитель внешнеполитического ведомства России отметил, что Брюссель не способен поддерживать отношения, базирующиеся на взаимоуважении. Он напомнил о ситуации с предполагаемым отравлением блогера Алексея Навального, которая в очередной раз явила миру истинное лицо Евросоюза.

Вассерман заметил, что данное высказывание Лаврова может всерьёз напугать руководство ЕС, поскольку разрыв диалога с РФ может претворить в жизнь один из самых страшных ночных кошмаров властей Европы.

Я не берусь гадать, до какой степени Российская Федерация готова реально прекратить взаимоотношения с ЕС. Но я совершенно уверен, что Европейскому Союзу эти взаимоотношения нужнее, чем РФ. Да, конечно, во многих отношениях мы от них ощутимо зависим. Но они зависят от нас значительно сильней. Не потому, что мы их снабжаем газом. А потому, что мы сейчас главный, по-видимому, противовес США. Для Соединённых Штатов именно Евросоюз - фактически главный конкурент, - пояснил собеседник Царьграда.

Он уточнил, что большая часть товаров, производимых в ЕС и США на экспорт, практически не пересекаются. За многие десятилетия эти два хозяйствующих субъекта сумели поделить между собой рынок, сумели выйти в малопересекающиеся ниши. Однако всё может измениться.