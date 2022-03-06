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Слова Кулебы вызвали негодование у иностранцев: "Нет, она не пахнет кровью!"
06 марта 2022, 16:10 • 307 • Политика
Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы вызвали негодование у иностранцев. Раскритиковавшему решение компании Shell политику читатели британского издания Daily Mail сказали прямо: "Нет, она не пахнет кровью!".
После обвинений в адрес НАТО со стороны Кулебы, который упрекнул альянс в "слабости", украинский министр пошёл дальше. Он обвинил компанию Shell за решение продолжить закупки русской нефти. Среди прочих вопросов он спросил у руководства компании, "не пахнет ли российская нефть украинской кровью", и потребовал разорвать деловые связи с Россией.
Читатели Daily Mail напомнили Кулебе махинации его страны в отношении русского газа.
"Нет, она не пахнет украинской кровью - она пахнет нефтью", - написал пользователь MADPOM01, поинтересовавшись в ответ: "а миллиарды долларов за газ, который Украина украла у России, не пахнут русской кровью?"
Другие пользователи стали требовать у Киева прекратить покупать оружие у Британии.
"Именно оно убивает невинных людей", - подчеркнул jkis.
Третьи напомнили о том, что все, кто говорит о том, что британские компании не должны покупать нефть или газ у России, "первыми же жалуются на рост стоимости электроэнергии и бензина".
"Нельзя просто взять и перестать покупать их. Откуда мы тогда их возьмём?!" - спрашивает TJ_2017.
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