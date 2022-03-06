Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они готовят бойню: Житель Киева предупредил военных России
Захарова ответила, под чем был президент Украины Зеленский на пресс-конференции
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы...
Роль Зеленского. Какое экстренное сообщение готовит штаб
Главная / Политика

Слова Кулебы вызвали негодование у иностранцев: "Нет, она не пахнет кровью!"

06 марта 2022, 16:10  •  307 • Политика
Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы вызвали негодование у иностранцев. Раскритиковавшему решение компании Shell политику читатели британского издания Daily Mail сказали прямо: "Нет, она не пахнет кровью!".
После обвинений в адрес НАТО со стороны Кулебы, который упрекнул альянс в "слабости", украинский министр пошёл дальше. Он обвинил компанию Shell за решение продолжить закупки русской нефти. Среди прочих вопросов он спросил у руководства компании, "не пахнет ли российская нефть украинской кровью", и потребовал разорвать деловые связи с Россией.
Читатели Daily Mail напомнили Кулебе махинации его страны в отношении русского газа.
"Нет, она не пахнет украинской кровью - она пахнет нефтью", - написал пользователь MADPOM01, поинтересовавшись в ответ: "а миллиарды долларов за газ, который Украина украла у России, не пахнут русской кровью?"
Другие пользователи стали требовать у Киева прекратить покупать оружие у Британии.
"Именно оно убивает невинных людей", - подчеркнул jkis.
Третьи напомнили о том, что все, кто говорит о том, что британские компании не должны покупать нефть или газ у России, "первыми же жалуются на рост стоимости электроэнергии и бензина".
"Нельзя просто взять и перестать покупать их. Откуда мы тогда их возьмём?!" - спрашивает TJ_2017.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


307
Источник
Похожие новости
06 марта 2022, 05:05
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы назвал Умаров
06 марта 2022, 02:45
Русские самолёты приступили к уничтожению объектов ВСУ в Харькове и Изюме - источник
06 марта 2022, 06:50
Никита Михалков показал документ, определивший спецоперацию России на Украине
06 марта 2022, 12:40
Такого ещё не было: Байден выдвинул беспрецедентное обвинение Путину
06 марта 2022, 10:20
"В итоге будет три государства": Баширов дал краткий прогноз по Украине
06 марта 2022, 08:35
Русские уничтожили эйфорию Байдена от решения Visa и Mastercard: "Пусть идут лесом"
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 марта 2022, 05:05
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы назв...
06 марта 2022, 02:45
Русские самолёты приступили к уничтожению объектов ВСУ в Харькове и Изюме - источник
06 марта 2022, 06:50
Никита Михалков показал документ, определивший спецоперацию России на Украине
06 марта 2022, 12:40
Такого ещё не было: Байден выдвинул беспрецедентное обвинение Путину
06 марта 2022, 10:20
"В итоге будет три государства": Баширов дал краткий прогноз по Украине
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2022, 17:20
Генерал-майор озвучил просочившиеся разведданные по Украине: "Я знал об этом давно"
03 марта 2022, 08:20
Китайские аналитики указали на грядущую катастрофу в США: "Это самоубийство"
02 марта 2022, 02:10
Яркая вспышка и "гриб" на горизонте: Нашлось объяснение мощному взрыву под Харьковом
01 марта 2022, 03:20
В ряде районов Харькова идёт зачистка
01 марта 2022, 06:50
"Призраков Киева" станет больше": Украине пожертвовали 70 самолётов. Но с условием
05 марта 2022, 00:30
Роль Зеленского. Какое экстренное сообщение готовит штаб
03 марта 2022, 08:20
В США забеспокоились: Кремль "скрывает правду"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.