Слова Горбачёва о решении Путина взбесили русских: "Пытается везде свой нос всунуть и нагадить"

Принятое на прошлой неделе решение лидеров России и США продлить ещё на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений положительно оценил бывший президент Советского Союза. Михаил Горбачёв, живущий ныне в Германии, заявил, что его главной целью всегда было "не допустить войны".

"В принципе, это не моя цель и не моя страсть - воевать", - добавил экс-политик, чьи слова передаёт Радио "КП". По словам Горбачёва, люди хотят "жить мирно, свободно, трудиться и улучшать жизнь".

Но даже это высказывание на родине политика не оценили. Пользователи Рунета атаковали Горбачёва комментариями, полными горечи, ненависти и даже оскорблений.



"Надо же. Его даже в ад не принимают", "Закопайте это", "Сколько ж тебе серебреников отслюнявили?", "Будь ты проклят!" - вот только самые литературные высказывания сервиса читателей "Рамблер-Новости".

Их можно понять: именно на Горбачёве лежит большая часть вины за развал Советского Союза и резкое обнищание народа.



"Своим внукам буду рассказывать, что именно Меченый развалил великую империю", - признаётся Саша Новоселов. "Ой... Я думал, он уже развалился, как СССР", - удивляется hsdh cghs.

А Юрий Асов не сдерживает эмоций: "Запятнанный, всё, что именно ты мог "не допустить", ты же уже многократно допустил!"