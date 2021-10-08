Слова генсека НАТО в Турции восприняли в штыки: "Попахивает подготовкой к большой войне"

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объяснил, почему в НАТО не одобряют покупку Турцией систем С-400.

В НАТО указали, что купленные у России системы не интегрированы с системами НАТО. Столтенберг указал, что Анкаре взамен предлагались альтернативные системы. Впрочем, многие читатели издания Haber7 со скепсисом отреагировали на оценку Столтенберга.

Так, комментаторы указывают, что действия НАТО в отношении Турции выглядят избирательными. По мнению пользователей закупка Анкарой систем С-400 – это и есть проявление независимости.

"Турция купила эти системы не для того, чтобы использовать их в НАТО, а чтобы использовать их в Турции", — заметил пользователь под ником Hgfddg. Еще один комментатор указал, что такие речи от предствителя военного блока звучат неспроста: попахивает подготовкой к большой войне, полагает он.

"Мы и покупаем С-400, чтобы защитить себя от НАТО", — пошутил один из читателей Haber7.

Отметим, что сейчас турецкие военные участвуют, в том числе, в боевых действиях в Сирии. И несут потери. Как передает РИА ФАН, турецкий военнослужащий погиб в районе населенного пункта Тувейс в Алеппо в результате минометного обстрела.