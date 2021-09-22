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Слова Эрдогана об "аннексии" Крыма пояснил политолог: "Предать — это вовремя предвидеть"
22 сентября 2021, 12:20 • 249 • Политика
Глава Турции Реджеп Эрдоган, выступая в ООН, в очередной раз обвинил Россию в аннексии Крыма и нарушении прав крымских татар. Политолог Алексей Анпилогов объяснил позицию турецкого лидера: "Предать — это вовремя предвидеть".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что важно сохранить территориальную целостность Украины, включая "аннексированный" Крым. Заявление прозвучало в ходе выступления турецкого лидера на Генассамблее ООН.
Эти слова едва ли можно расценивать как искреннее мнение Эрдогана, считает политолог Алексей Анпилогов. "Это восточный политик, политик авторитарный, у которого всегда есть внутренняя повестка, которую нужно чем-то кормить", - пояснил он, отвечая на вопрос Царьграда.
- добавил эксперт.
Также навряд ли турецкий лидер считает свои слова предательством по отношению к России и лично к Путину, полагает Анпилогов. "Вообще в восточной политике нет понятия "предать", предать — это вовремя предвидеть", - разъяснил он.
Эрдогану, по мнению эксперта, нужно постоянно иметь образ врага, а Россия традиционно исторический враг Турции. Но все эти заявления чисто политические, а в мире властвует экономика, напомнил наш собеседник: "США нас вообще официально главной угрозой назвали, и ничего, мы больше всего нефти им продали".
Турция точно так же ведёт дела с Россией, невзирая на собственные заявления, продолжил Анпилогов: "Смешно, но из Новороссийска, из портов Азовского моря, более того, скажу честно, из Крыма грузят уголь. То есть фактически, грузят из порта Феодосии, а уходит на Турцию, якобы из портов Кубани".
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