Слова британского министра обороны в военном ведомстве России назвали «риторикой базарной хабалки»

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал заявление главы военного ведомства Великобритании Гэвина Уильямсона, который посоветовал Москве не отвечать Лондону на высылку российских дипломатов.

- России следует отойти в сторону и заткнуться, - заявил Гэвин Уильямсон.

- Риторика базарной хабалки, продемонстрированная главой британского минобороны, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции, - ответил на заявление Уильямсон генерал Конашенков. - Всё это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих «обвинителей».

Представитель Минобороны России отметил, что Великобритания давно превратилась в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций: от британской «Обсерватории прав человека в Сирии» до созданных британским же офицером разведки якобы сирийских «Белых касок».

Поэтому, как заявил Конашенков, к фейковым обвинениям России во всех смертных грехах со стороны Лондона у нас давно выработан стойкий иммунитет.

- Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствии реальных результатов служебной деятельности, видимо только они одни и остались в арсенале вооруженных сил ее величества, - заключил российский генерал.