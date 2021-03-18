Слова Байдена заставят влезть на столб: Кому и зачем, рассказал политолог

Политолог Дмитрий Евстафьев считает, что слова Байдена заставят влезть на столб некоторых граждан России. Заявление президента США, что его российский коллега "убийца" – это некий знак для определённых людей. Эксперт объяснил, о ком идёт речь и зачем им куда-то лезть.

"Рискну предположить, что дед Байден вообще не понял, что сказал", - начал свой пост автор Telegram-канала "Профессор смотрит в мiръ. Авторский анонимный канал Дмитрия Евстафьева".

Но хорошо понимали те, кто подводил президента США к этой фразе. Эти люди проверяли реакцию России. Только вот это не было очередной "форточкой Овертона" (форточка/окно Овертона – допустимый спектр мнений в публичных высказываниях).

По мнению политолога, интервью с Байденом продемонстрировало, что любая "встреча в верхах", то есть личные контакты между президентами США и России невозможны. Или же будут устроены так, что Москва рискует потерять лицо. Евстафьев предположил, что именно реакцию на такой расклад и проверяли в Штатах.

"Это сигнал, причём суперчёткий - пока у власти Путин (в любом формате), вас будут только давить. Американцы чётко сказали нашей элите: ваша судьба - в ваших руках", - написал профессор.

Он предложил подождать и понаблюдать, кто заговорит о некоем "переустройстве власти" и тому подобных проектах для "спасения России". Кто подберёт кандидатуры, которые устроят США, чтобы не потерять нажитое за последние десятки лет.

"Мы, в принципе, знаем, кто, просто пусть сами на столб с проводами и табличкой "Не влезай! - Убьёт" залезут. А мы только ток включим", - не удержался от сарказма автор поста.

С этим мнением не согласен американист Малек Дудаков. Он считает, что слова Байдена были как раз адресованы внутренней американской аудитории. Они продемонстрировали, что по сравнению с политикой Трампа подход к России изменился. Закройте уши, это не для русских – так можно трактовать интервью американского лидера.