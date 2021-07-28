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Слова Байдена о "Северном потоке - 2" подтвердили официально

28 июля 2021, 16:00  •  264 • Политика
Слова Байдена о "Северном потоке - 2" подтвердили официально
Теперь официально: строительство газопровода "Северный поток - 2" завершено на 99%. Информацию об этом подтвердил оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Ранее, напомним, о том, что газопровод почти достроен подтвердил президент США Джо Байден.
Оператор проекта уточнил, что трубоукладочное судно "Академик Черский" уже полностью завершило свои ранее запланированные работы. Сейчас на финишной прямой осталось только судно "Фортуна".

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