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Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков

20 марта 2021, 07:05  •  411 • Украина

аявления президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина могут привести к новой холодной войне с Западом. Такое мнение выразил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что Путин «заплатит» за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Также, глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей».

«Это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин. Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы», — выразил опасения Аваков в эфире одного из украинских телеканалов.

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