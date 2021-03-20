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Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков
20 марта 2021, 07:05 • 411 • Украина
аявления президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина могут привести к новой холодной войне с Западом. Такое мнение выразил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что Путин «заплатит» за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Также, глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей».
«Это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин. Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы», — выразил опасения Аваков в эфире одного из украинских телеканалов.
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