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Слов не хватает
22 ноября 2018, 13:39 • 40 • Карикатуры
Российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" получила кодовое обозначение SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО, сообщил в Twitter журналист The Diplomat Анкит Панда. Прямого перевода для слова Skyfall в русском языке нет, примерно можно перевести как "падение небес".
© Виталий Подвицкий
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