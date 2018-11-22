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Слов не хватает

22 ноября 2018, 13:39  •  40 • Карикатуры

Российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" получила кодовое обозначение SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО, сообщил в Twitter журналист The Diplomat Анкит Панда. Прямого перевода для слова Skyfall в русском языке нет, примерно можно перевести как "падение небес".

© Виталий Подвицкий

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