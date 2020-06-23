Сломавшийся самолёт помешал президенту Хорватии прилететь в Москву на парад

У президента Хорватии сломался представительский борт. Такое объяснение выдали в посольстве страны в Москве, комментируя решение Зорана Милановича.

Дипломаты отметили, что им поступила официальная информация о том, что лидер Хорватии не прибудет 24 июня.

"У него сломался самолёт", - пояснили в дипмиссии, передаёт РИА Новости.

Отметим, что на прошлой неделе источники допускали появление Милановича в Москве 24 июня.

Как тогда сообщили в канцелярии президента, в ходе своего визита в Россию он планировал не только принять участие в торжествах по случаю 75-летней годовщины Победы, но провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.