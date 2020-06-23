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Сломавшийся самолёт помешал президенту Хорватии прилететь в Москву на парад
23 июня 2020, 10:00 • 40 • В мире
В посольстве Хорватии объяснили, почему президент Зоран Миланович не приедет на парад Победы 24 июня. По данным дипломатов, у главы государства неисправен самолёт.
У президента Хорватии сломался представительский борт. Такое объяснение выдали в посольстве страны в Москве, комментируя решение Зорана Милановича.
Дипломаты отметили, что им поступила официальная информация о том, что лидер Хорватии не прибудет 24 июня.
"У него сломался самолёт", - пояснили в дипмиссии, передаёт РИА Новости.
Отметим, что на прошлой неделе источники допускали появление Милановича в Москве 24 июня.
Как тогда сообщили в канцелярии президента, в ходе своего визита в Россию он планировал не только принять участие в торжествах по случаю 75-летней годовщины Победы, но провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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