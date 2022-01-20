Сломать хребет украинскому государству в его нынешнем виде должны не Россия с Белоруссией, а Донбасс

КПРФ инициировала обращение к президенту России касательно признания народных республик – по абхазскому и южноосетинскому сценарию. Формально, казалось бы, признание ничего не меняет, ибо расчёты в республиках и так ведутся в российских рублях, экономическим курсом рулят российские управленцы, а военно-технические новинки и боеприпасы исправно заносит «северным ветром». Так в чём же подвох? Не в том ли, что признание позволит Донецку с Луганском начать операцию по принуждению Киева к миру?

Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века

КПРФ инициировала обращение к президенту России касательно признания народных республик – по абхазскому и южноосетинскому сценарию. Формально, казалось бы, признание ничего не меняет, ибо расчёты в республиках и так ведутся в российских рублях, экономическим курсом рулят российские управленцы, а военно-технические новинки и боеприпасы исправно заносит «северным ветром». Так в чём же подвох? Не в том ли, что признание позволит Донецку с Луганском начать операцию по принуждению Киева к миру?

Нет смысла в очередной раз повторять, что украинское государство в его нынешнем, постмайданном виде опасно для нашей страны – достаточно вспомнить всё, что мы знаем об активности украинской военной разведки в России. Тут и подготовка терактов, и политические убийства, и похищения людей – примеров достаточно. А теперь ещё и британские гранатомёты, которые, – почему бы и нет? – вполне могут всплыть где-нибудь на Кавказе или в Крыму. Украина в её нынешнем виде для России – угроза, ликвидировать которую можно только ликвидировав украинскую государственность в её нынешнем виде. Но не объявлять же войну (хотя США даже как бы приглашают нас к этому – мол, мы и воевать-то за Украину не станем, и даже от системы банковских расчётов не отключим – наступайте!)?!

Между тем, с 2014 года на Украине идёт гражданская война. Киев обстреливает Донбасс, то и дело пытаясь перейти в наступление, а республики вынуждены отбиваться, не переходя, тем не менее, в контрнаступление. Было бы, пожалуй, логичным, если бы операция по принуждению Киева к миру началась именно на Донбассе и проводилась силами народных республик – это не позволило бы говорить о военном вмешательстве Москвы (или, если угодно, Минска). При этом, признание Россией народных республик позволило бы осуществлять военные поставки российского оружия Донецку и Луганску «симметрично» тому, как Вашингтон и Лондон пополняют арсеналы киевских майданщиков. Сравнительно небольшое число бойцов народной милиции ДНР и ЛНР не должно вводить в заблуждение – если начнутся «события», их ряды немедленно пополнят десятки тысяч добровольцев из восточных областей Украины (что уже наблюдалось в 2014-2015 годах), и в считанные дни боевая группировка Донбасса может сравниться по численности с украинской группировкой. Как видно, России (или России совместно с Белоруссией) нет смысла вмешиваться – противостоять Киеву вполне сможет и один Донбасс, с перспективой дойти до Днепра. А там признанные Россией республики вполне могут апеллировать к ОДКБ, призвав организацию оказать миротворческую помощь на этапе, когда военная операция уже будет завершена.

Собственно, в этом и смысл признания ДНР и ЛНР. Если оно состоится в ближайшие дни, несложно будет предсказать дальнейшие события – народная милиция наверняка ответит на очередные обстрелы Киева переходом в контрнаступление и принуждением к миру.