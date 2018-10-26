|
Сломанная нога помогла мужчине выиграть $1 млн в лотерею
26 октября 2018, 09:39 • 86 • В мире
Американец Эрл Ливингстон попал в больницу, сломав ногу по дороге в магазин за лотерейным билетом. Здесь он вместе с другими пациентами и врачами купил лотерейку и выиграл миллион долларов.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Эта пословица как нельзя более подходит к ситуации, в которую попал 87-летний житель городка Блэквуд в штате Нью-Джерси Эрл Ливингстон. Он пошел в магазин за лотерейным билетом, но по дороге упал и сломал ногу. В больнице ему предложили стать участником сообщества по закупке лотерейных билетов. Так, мол, шансы на выигрыш увеличиваются.
Мужчина рискнул и оказался 142-м в больничном списке. Но именно его лотерейка и выиграла. В результате Ливингстон стал счастливым обладателем $1 млн.
Сейчас ему, как сообщает портал WCAU-TV, нужна операция по замене тазобедренного сустава, который он повредил во время падения. Но пожилой мужчина уверен, что после такого везения в лотерее с операцией тоже все пройдет благополучно.
Подпишитесь на нас
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
23 октября 2018, 03:40
|
20 октября 2018, 17:09
|
19 октября 2018, 18:25
|
22 октября 2018, 14:24
|
23 октября 2018, 00:24
|
19 октября 2018, 15:09
|
22 октября 2018, 08:09