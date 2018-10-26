Сломанная нога помогла мужчине выиграть $1 млн в лотерею

Американец Эрл Ливингстон попал в больницу, сломав ногу по дороге в магазин за лотерейным билетом. Здесь он вместе с другими пациентами и врачами купил лотерейку и выиграл миллион долларов.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Эта пословица как нельзя более подходит к ситуации, в которую попал 87-летний житель городка Блэквуд в штате Нью-Джерси Эрл Ливингстон. Он пошел в магазин за лотерейным билетом, но по дороге упал и сломал ногу. В больнице ему предложили стать участником сообщества по закупке лотерейных билетов. Так, мол, шансы на выигрыш увеличиваются.

Мужчина рискнул и оказался 142-м в больничном списке. Но именно его лотерейка и выиграла. В результате Ливингстон стал счастливым обладателем $1 млн.

Сейчас ему, как сообщает портал WCAU-TV, нужна операция по замене тазобедренного сустава, который он повредил во время падения. Но пожилой мужчина уверен, что после такого везения в лотерее с операцией тоже все пройдет благополучно.