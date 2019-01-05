Слом международного права и окно возможностей для России

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Нынешний кризис международных отношений - отдельные авторы даже употребляют термин «холодная война 2.0» - это новые вызовы и одновременно новые возможности для России.



Но некоторые равнее



До недавнего времени считалось, что мир живет по правилам, сформулированным во время Ялтинской конференции 1945 года. Ялтинская конференция должна была закрепить новую расстановку сил на мировой карте после Второй мировой войны - с учетом интересов и планов нескольких сверхдержав, в первую очередь СССР и США.

Но после распада СССР именно США стали единственной сверхдержавой, определяющей «правила жизни» для всего мира. Логично, что начался такой процесс как эрозия международного права - в понимании свода международных правил на основе решений Ялтинской конференции, которые сформулировали Сталин, Черчилль и Трумэн.

Поэтому некоторые злые языки даже заговорили о «мировом жандарме». И такая постановка вопроса, кстати, поясняет, почему происходит девальвация международного права. МП в постялтинской системе мира должно было представлять собой свод правил для всех мировых игроков. А если речь идет о «мировом полицейском», тогда его указания - это скорее административные инструкции, а не правила игры, с которыми добровольно согласились все страны мира.

С какого момента эрозия международного права стала очевидна для всех? Может быть, когда ФРГ поглотила ГДР, назвав свои действия «объединением»? Хотя при объединении двух государств должно появиться третье под новым названием. Или когда в 1999 году НАТО бомбило Югославию, показав, что если требуют геополитические интересы США, то можно обойтись и без мандата ООН? В качестве выразительного примера можно напомнить и историю с провозглашением независимости Косово в 2008 году, когда впервые на карте мира появилось новое государство без обязательного в таких случаях референдума о самоопределении. Тогда Россия стала одной из нескольких десятков стран, которые не признали независимый и суверенный статус Косово, аргументировав свою позицию тем, что такой ход - это прямое нарушение международного права.

«Не хочется говорить, чтобы никого не обижать, но 40 лет существует фактически независимая республика Северный Кипр. Чего же вы ее не признаете? Вам не стыдно вообще, европейцам, вот с такими двойными стандартами подходить к решению одних и тех же вопросов в разных регионах мира?», - президент РФ Владимир Путин на своей пресс-конференции в 2008 году сформулировал квинтэссенцию проблемы.

А с началом украинского кризиса в 2014 году международники открыто заговорили, что мир возвращается в XIX век, когда на планете были несколько великих держав, боровшихся за свои зоны влияния и устанавливавших «правила жизни» для подконтрольных территорий. И в этом ключе на статус великих держав могут претендовать только те страны, которые обладают реальным суверенитетом - где политическая элита самостоятельно принимает решения, а не под диктовку США и политических игроков «коллективного Запада». Иначе что ж это за великая держава, где приоритеты внешней политики определяет посол США, а план развития экономики пишет МВФ?!

Наконец, как соответствует понятию «международное право» продвигаемая США экстерриториальность? Америка доказывает, что решения американских судов обладают экстерриториальностью - т.е. имеют силу на территории других стран мира. Но тогда, к примеру, Таиланд, выдавший по запросу США российского гражданина Виктора Бута или Либерия, экстрадировавшая в Штаты Константина Ярошенко, не являются странами, обладающими суверенитетом. Так же как и Украина, где посол США публично раздает рекомендации, что стране нужен антикоррупционный суд, а также выставляет оценки поведению украинских политиков. И наоборот, несмотря на требования США и их союзников, российские власти предоставили убежище бывшему сотруднику АНБ Эдварду Сноудену, продемонстрировав, что не признают ни экстерриториальность, ни претензии США вмешиваться во внутренние дела других стран.

Потому что суверенитет - это когда в Таиланде приоритет имеют тайские законы, а не американские, российские или любые другие. А если в стране фигура №1 - это посол США, тогда это протекторат, колония или как угодно, но только не полноценное суверенное государство.

Мировой порядок переживает кардинальную трансформацию - меняется статус разных стран, меняются правила игры между ними. «Меняется вся мировая система, и будет меняться дальше», - предупреждал в 2014 году главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

И одновременно вся история человечества свидетельствует, что миру нужно международное право - в виде общих правил игры.

Значит, для России в этом сценарии появляется «окно возможностей», сулящее серьезные перспективы, ведь о статусе великой державы мало просто заявить, его еще нужно подтвердить делами. Тем более что других вариантов, по сути, нет, потому как «холодная война 2.0» - это, по сути, новый крестовый поход Запада против России. А это означает, что, как ни прогибайся, западная элита не видит Россию в качестве равного себе игрока мировой политики.

И одновременно, хочет Белый дом или нет, но вся мировая история свидетельствует, что человечеству нужно международное право - в виде общих правил игры. И в данном случае Россия могла бы выступить в качестве создателя и охранителя новой системы международного права.

На контрасте с «мировым жандармом»

А если Россия формулирует альтернативный США мировой порядок, то автоматически становится точкой сбора и притяжения для всех, кто не согласен с инструкциями «мирового жандарма». А армия несогласных будет только расти, потому что любые спорные ситуации надо решать, а в посольство США не набегаешься по каждому мелкому вопросу.

Но для этого сама Россия должна представлять собой пример, как работает международное право. Поэтому, в контексте нынешней международной ситуации, не стоит недооценивать решение президента Путина снять ограничения на предоставление политического убежища в России для иностранных граждан. Да, в принципе, в комментарии к указу президента прямо сказано, что «нарушения прав человека, притеснения журналистов и общественных деятелей вынуждают людей искать убежище за пределами стран их проживания». И неслучайно, в пояснительной записке указывается, что решение будет приниматься по каждой кандидатуре индивидуально.

Таиланд и Либерия выдают в США российских граждан? На контрасте, Москва должна свято соблюдать нормы международного права и предоставлять право убежища - но не для уголовных преступников и террористов, как Лондон для Ахмеда Закаева, а для настоящих диссидентов, которые подвергаются преследованию по политическим мотивам.

Например, таким людям как Эдвард Сноуден. Или более свежий пример - малайзийский финансист Джо Лоу, которого власти США и Малайзии преследуют за то, что он помогал привлекать инвестиции предыдущему премьеру Наджибу Разаку. Разак проводил внешнеполитический курс на сближение Малайзии с Китаем, что противоречит американским интересам. Тому свидетельством пакет проектов, предусматривавших 22 млрд долларов инвестиций в экономику Малайзии, который был подписан правительством Разака при непосредственном участии Лоу и который был демонстративно отменён вновь избранным премьер-министром Малайзии сразу же после избрания. США реализуют курс на сдерживание КНР и, соответственно, на поддержку стран, которые будут использовать как противовес китайцам в регионе Юго-Восточной Азии. Американский Департамент юстиции на протяжении ряда лет занимался разработкой Разака (кстати, это прямое вмешательство во внутренние дела Малайзии), чтобы с помощью своего традиционного инструмента - антикоррупционной комиссии Малайзии - дискредитировать премьера Малайзии обвинениями в коррупции. Сегодня в стране при власти премьер-министр Махатхир Мохамад, который реализует курс на обострение между Малайзией и КНР, что США только приветствуют, поскольку такой поворот событий их устраивает.

Понятно, что вместе с экс-премьером под раздачу попали и его приемный сын раза Азиз, и финансисты вроде Джо Лоу, помогавшие реализовать проекты государственного инвестиционного фонда 1MDB.

И по всему миру есть масса случаев, когда известных политиков и бизнесменов преследуют по политическим мотивам, что со старта не позволяет говорить об объективности и беспристрастности суда. А значит, все эти люди крайне заинтересованы, чтобы на карте мира была страна, в которой можно переждать политическую бурю. Почему бы России не стать такой страной?

Как говорят современные российские международники, приоритет №1 - это поворот России к Азии. «Приоритет России на XXI век - как Президент, между прочим, сказал еще до всех этих событий, выступая в декабре с обращением к Федеральному собранию – это поворот к Азии», - подчеркивает Федор Лукьянов. А кадры, как известно решают все. Так пусть эти кадры вроде Лоу и Азиза, лично знающие всю финансовую элиту Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, приезжают на ПМЖ в Россию и помогают «поворачиваться» к Китаю и другим странам этого региона!

А в целом серия подобных действий поможет России продемонстрировать и США, и всему миру, что наша страна способна проводить самостоятельную и независимую политику, в отличие от Таиланда, Либерии, да, по большому счету, большинства стран мира.





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